Компания Boeing и Хайфский Технион создают авиатопливо будущего

Boeing и Технион объявили о переходе к прикладным разработкам полностью "зеленого" авиационного топлива, сообщает Reuters. Ученые и инженеры создают топливо из "зеленого" водорода и уловленного CO2.

Авиация – одна из самых сложных отраслей для декарбонизации. Если автомобиль может ездить на аккумуляторах, то огромный Boeing 787 не поднимется в воздух на батареях: они сами слишком тяжелые. Единственный путь – это SAF (Sustainable Aviation Fuel), то есть топливо, которое по химическому составу идентично керосину, но не увеличивает концентрацию углерода в атмосфере.

Проект Техниона и Boeing, о новой фазе которого сообщает Reuters, фокусируется на таком чистом топливе. Это продукт полностью циклического использования углерода: CO2 улавливается из воздуха, соединяется с "зеленым" водородом и превращается в жидкость. При сгорании в двигателе выделяется ровно столько углерода, сколько было взято из атмосферы.

Израиль выступает как фундаментальный научный хаб. Работа идет на базе пяти факультетов Техниона. Ученые разрабатывают катализаторы, которые заставляют реакцию идти эффективнее при меньших температурах. В Технионе создана уникальная установка для тестирования сгорания SAF. Это позволяет понять, как молекулы нового топлива влияют на износ турбин.

Мир сегодня охвачен "топливной лихорадкой". У проекта много сильных конкурентов. Британский стартап OXCCU упрощает химические цепочки, в скандинавских странах уже строятся заводы. Главная трудность в том, что SAF пока многократно дороже нефтяного керосина. Чтобы проект заработал, нужно не просто "сварить" литр топлива, а сделать процесс коммерчески оправданным.

"Наша цель – сделать так, чтобы гражданская авиация могла полностью перейти на 100% возобновляемое топливо к 2030 году. Сотрудничество с такими институтами, как Технион, критически важно для поиска технологических прорывов, которые сделают устойчивое будущее реальностью", – говорит Брайан Нельсон, вице-президент Boeing по экологической политике.

Несмотря на дороговизну захвата CO2 из воздуха, проект имеет отличные шансы. По всему миру вводятся жесткие экологические налоги и квоты. Когда плата за выбросы станет выше стоимости синтетического топлива, разработки Техниона превратятся из экспериментов в стандарт индустрии. Boeing ставит на интеллект израильских ученых, чтобы не просто выжить в мире "зеленых" ограничений, но и возглавить его.