У золотистых ретриверов и людей есть генетическое сходство

По данным исследователей из Кембриджского университета, некоторые гены, определяющие особенности поведения золотистых ретриверов, имеют прямые параллели с генами, влияющими на человеческие эмоции – включая интеллект, тревожность и склонность к депрессии.

В рамках работы ученые изучили генетические данные 1300 золотистых ретриверов и сопоставили их с поведенческими особенностями, которые владельцы оценивали с помощью специальной анкеты. Это позволило связать конкретные генетические варианты с такими чертами, как активность, застенчивость, агрессия и способность к обучению.

Сравнив полученные данные с результатами аналогичных исследований у людей, команда выявила 12 генов, которые участвуют в формировании поведения как у собак, так и у человека. Так, например, ген PTPN1, связанный у собак с агрессией по отношению к другим животным, у людей ассоциирован с интеллектом и депрессивными состояниями. Другой вариант, определяющий склонность золотистых ретриверов к страху, коррелирует у человека с тревожностью, возникающей из-за смущения в социальных ситуациях. Эти выводы подчеркивают: гены формируют общий эмоциональный фон и предрасположенность к определенному восприятию окружающего мира, из-за чего некоторые собаки могут быть более чувствительными к стрессу.

Авторы также отмечают, что решения некоторых поведенческих проблем могут скрываться в той же общности генетических механизмов. Например, ген ROMO1, связанный с обучаемостью у ретриверов, у человека ассоциирован с эмоциональной чувствительностью и интеллектом. Поэтому исследователи предполагают, что тренировка ретриверов может стать эффективнее, если учитывать их эмоциональные реакции, а не ограничиваться стандартными методами поощрения.

В то же время ученые подчеркивают, что генетика не определяет поведение напрямую: она влияет не на конкретные черты, а на более широкие эмоциональные и поведенческие паттерны.