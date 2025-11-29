Выявлен участок мозга, управляющий компульсивным поведением

Ученые из Каролинского института обнаружили в мозге область, способную запускать у мышей повторяющееся и компульсивное поведение, даже когда у животных есть естественные источники удовольствия – такие как пища или социальное взаимодействие. Работа опубликована в журнале Science Advances и может помочь углубить понимание механизмов обсессивно-компульсивного расстройства и зависимостей.

И у животных, и у людей встречается склонность "застревать" в одних и тех же действиях, однако точные механизмы мозгового контроля этих процессов долгое время оставались неясными. Теперь исследователи продемонстрировали, что определенная нейронная цепь способна переключать поведение в "режим повторения": мыши продолжают вновь и вновь совершать одинаковые действия, даже когда вознаграждение отсутствует. В ходе работы ученые изучили нервный путь, соединяющий прилежащее ядро (элемент системы вознаграждения) с участком гипоталамуса, который, в свою очередь, связан с латеральной поводковой зоной, отвечающей за переработку негативных переживаний. При помощи оптогенетики – технологии, позволяющей управлять активностью нейронов с помощью света, – ученые стимулировали эту цепь и вызвали у мышей отрицательное внутреннее состояние. В результате животные начинали проявлять повторяющееся поведение, например рытье или усиленное обнюхивание, даже когда перед ними была еда или другие поощрения.

Работа показывает, что многократное возбуждение нервной цепи между прилежащим ядром и гипоталамусом постепенно формирует у мышей отрицательное внутреннее состояние, из-за которого те начинают предпочитать повторяющиеся действия, игнорируя природные потребности. Однако когда ученые блокировали участок цепи, соединяющий гипоталамус с габенулой, компульсивные проявления прекращались. Выводы основаны на серии экспериментов, где исследователи использовали генетические методы для обнаружения и отслеживания определенных нейронов, технологии регистрации мозговой активности, оптогенетику для управления нейронными цепями и разнообразные поведенческие тесты. Такой комплексный подход позволил напрямую связать компульсивные действия с работой конкретных областей мозга.