Индонезия восстановила доступ к Grok Илона Маска

Индонезия разрешила чат-боту Grok, разработанному компанией Илона Маска, вновь работать на своей территории, пишет NBC News. Запрет был снят после того, как X Corp пообещала усилить меры по соблюдению местного законодательства и контроль за контентом, связанным с изображениями сексуального характера.

Три недели назад власти страны приостановили работу Grok, указав на риски распространения порнографического контента, созданного с помощью ИИ. Индонезия стала первой страной, полностью ограничившей доступ к этому инструменту. Позднее Малайзия и Филиппины также временно заблокировали сервис, но восстановили доступ после заявлений X о намерении усилить систему модерации и безопасности. Как говорится в заявлении Министерства связи и цифровых технологий, возобновление работы сервиса рассматривается "на условной основе и под строгим надзором". Компании X и xAI, отвечающая за разработку Grok, оперативных комментариев по этому поводу не предоставили.

Ранее правительства и регуляторы в разных странах – от Европы до Азии – уже выражали обеспокоенность по поводу контента сексуального характера, создаваемого Grok, и инициировали проверки и расследования.