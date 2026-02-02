x
02 февраля 2026
02 февраля 2026
Индонезия восстановила доступ к Grok Илона Маска

время публикации: 02 февраля 2026 г., 14:08 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 14:06
Индонезия восстановила доступ к Grok Илона Маска
Индонезия разрешила чат-боту Grok, разработанному компанией Илона Маска, вновь работать на своей территории, пишет NBC News. Запрет был снят после того, как X Corp пообещала усилить меры по соблюдению местного законодательства и контроль за контентом, связанным с изображениями сексуального характера.

Три недели назад власти страны приостановили работу Grok, указав на риски распространения порнографического контента, созданного с помощью ИИ. Индонезия стала первой страной, полностью ограничившей доступ к этому инструменту. Позднее Малайзия и Филиппины также временно заблокировали сервис, но восстановили доступ после заявлений X о намерении усилить систему модерации и безопасности. Как говорится в заявлении Министерства связи и цифровых технологий, возобновление работы сервиса рассматривается "на условной основе и под строгим надзором". Компании X и xAI, отвечающая за разработку Grok, оперативных комментариев по этому поводу не предоставили.

Ранее правительства и регуляторы в разных странах – от Европы до Азии – уже выражали обеспокоенность по поводу контента сексуального характера, создаваемого Grok, и инициировали проверки и расследования.

