Наши сомнения помогают нам достигать цели

Когда речь идет о наших самых важных долгосрочных жизненных целях, мы часто сталкиваемся с трудностями, которые заставляют нас сомневаться в возможности их достичь. Однако новое исследование показывает, что в таких ситуациях полезно усомниться даже в собственных сомнениях. Профессора психологии обнаружили: когда люди, заботящиеся о достижении целей, важных для их самоощущения, испытывали так называемое метакогнитивное сомнение, это на самом деле делало их более решительными и целеустремленными.

Психологов интересовало, что происходит, когда у людей возникает так называемый "кризис действия" при стремлении к цели, связанной с самоидентификацией – то есть долгосрочной цели, отражающей то, кем человек хочет стать в жизни. Например, желание стать врачом является целью, связанной с самоидентификацией. Кризис действия – это ситуация, когда человек сталкивается с внутренним конфликтом и не уверен, стоит ли продолжать движение к цели.

Большинство исследований в этой области посвящены именно сомнениям и их влиянию на достижение целей. Однако, основываясь на предыдущих работах ученых из Университета штата Огайо, команда решила изучить метакогнитивное сомнение – то есть осознанное размышление о своих собственных сомнениях. В рамках исследования участникам предлагалось задуматься о том, насколько обоснованы их сомнения: а что произойдет, если человек начнет анализировать собственные сомнения о достижении цели?

Психологи провели два эксперимента. В первом приняли участие 267 человек, которые проходили онлайн-опрос. Сначала они оценивали кризис действия относительно своей самой важной личной цели, отвечая на утверждения вроде "Я сомневаюсь, стоит ли продолжать стремиться к своей цели или отказаться от нее" по шкале от "полностью не согласен" до "полностью согласен". Затем участникам сообщили, что они примут участие во втором, отдельно представленном исследовании, посвящённом упражнениям для памяти. Половине предложили написать о моменте, когда они чувствовали уверенность в своих мыслях, а другой половине – о моменте, когда сомневались в своих мыслях.

После этого все участники оценили степень своей приверженности достижению самой важной цели по шкале от "совсем не привержен" до "очень привержен". Результаты показали, что письменное задание влияло на восприятие своих целей: оно либо усиливало уверенность, либо заставляло сомневаться в собственных мыслях, хотя само задание напрямую не касалось целей. Участники, которые изначально сомневались в достижении цели и затем писали о том, что чувствовали себя уверенно, стали менее приверженными своим целям. Иными словами, упражнение укрепляло их уверенность в собственных сомнениях. Напротив, те, кто сомневался в достижении цели и писал о своих сомнениях, на самом деле показали более высокий уровень приверженности. Для них запись о сомнениях стимулировала пересмотр собственных сомнений и укрепляла решимость.