Чем больше мужчины "любят солнце", тем реже они склонны к депрессии. Исследование

Национальное исследование здоровья и питания за 2009-2020 годы показало, что мужчины, которые чаще тянутся к солнечному свету и любят проводить время на солнце, реже сталкиваются с симптомами депрессии. Они также реже жалуются на нарушения сна, хотя обычно спят немного меньше. Эти выводы опубликованы в журнале PLOS ONE.

В работе вводится новое понятие – "склонность к солнечному свету". Оно описывает, насколько человек стремится к естественному освещению и получает от него удовольствие. Показатель объединяет как психологические предпочтения (любовь к солнцу), так и реальные привычки (время на свежем воздухе). Такая склонность связана с биологическими механизмами – циркадными ритмами, уровнем мелатонина и серотонина.

Люди, которым нравится солнце, чаще отмечают лучшее настроение, больше энергии и бодрости при ярком дневном свете. На эту особенность влияют гены, жизненный опыт, климат и культура. Те, кто избегает солнца, могут испытывать дискомфорт от яркого света или предпочитать затемненные пространства.

Хотя привязанность к солнцу перекликается с сезонными настроениями и чувствительностью к свету, она не считается заболеванием. В экологической психологии она помогает объяснять любовь к прогулкам и предпочтение светлых помещений. В медицине умеренная тяга к солнцу может поддерживать синтез витамина D и стабильный режим сна.

Исследователи изучали, как любовь к солнечному свету связана с депрессией и проблемами сна у мужчин в США. Они оценивали два компонента: насколько участники предпочитают находиться на солнце и сколько времени проводят на улице. Ученые отмечают, что, хотя эффективность светотерапии уже изучалась, роль естественного солнечного света до сих пор недооценена.

В анализ были включены данные 7306 мужчин из программы NHANES – крупного национального проекта США, где собирают информацию об образе жизни, здоровье и распространенности болезней. В исследование вошли мужчины 20-59 лет, которые предоставили все нужные данные. У них оценивали привязанность к солнцу, признаки депрессии (по шкале PHQ-9), наличие жалоб на сон и длительность сна.

Склонность к солнечному свету определяли по ответам на вопрос о том, остаются ли участники в тени в очень солнечные дни, а также по времени, которое они проводили на улице с 9:00 до 17:00 за последний месяц. Анализ показал: мужчины, которые чаще выбирают пребывание на солнце, реже испытывают симптомы депрессии и реже обращаются к врачам из-за проблем со сном – при том что спят они в среднем немного меньше.