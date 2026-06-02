Паралимпиец может стать первым космонавтом с инвалидностью, который будет жить и работать в космосе

Паралимпиец и хирург британской Национальной службы здравоохранения Джон Макфолл приблизился к тому, чтобы стать первым человеком с инвалидностью, отправившимся на орбиту, пишет BBC. Макфолл потерял ногу после аварии на мотоцикле в возрасте 19 лет. В 2022 году Европейское космическое агентство выбрало его для участия в программе по изучению возможностей космических полетов для людей с ограниченными физическими возможностями.

Теперь шансы на его полет стали выше благодаря новому соглашению между правительством Великобритании и американской космической компанией Vast. В рамках договоренности Космическое агентство Великобритании сможет профинансировать его будущую миссию. Макфолл, отец троих детей, ранее добился успеха в спорте: на Паралимпиаде 2008 года в Пекине он завоевал бронзовую медаль. После ампутации он заново научился бегать во время учебы в Университете Суонси, где тренировался вместе с валлийскими паралимпийцами.

Во время возможной космической миссии он планирует участвовать в исследованиях, связанных с физиологией человека в невесомости, использованием протезов в условиях микрогравитации, а также изучением того, как люди двигаются и удерживают равновесие в космосе. Сам Макфолл подчеркнул, что его полет пока не гарантирован, однако он стал значительно ближе к этой цели. Ранее специалисты признали его полностью пригодным для длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

По его словам, подготовка к работе космонавта требует огромных усилий. В программу входят курсы по выживанию на суше и в море, занятия по физике, инженерии и биологии, интенсивная физическая подготовка, а также тренировки в условиях невесомости во время параболических полетов. Макфолл отметил, что для профессии космонавта особенно важны способность сохранять спокойствие, быстро решать проблемы, работать в команде и принимать решения в стрессовых ситуациях. Он считает, что опыт участия в Паралимпийских играх и работа хирургом помогли ему приобрести необходимые качества. По его словам, долгие смены, сложные медицинские случаи и общение с пациентами хорошо готовят к жизни и работе в космосе.