На Гавайях пластик из океана используют в строительстве дорог для борьбы с загрязнением

На Гавайях ученые предложили необычное решение проблемы загрязнения: они начали использовать переработанный пластик и выброшенные рыболовные сети в составе асфальта. Такой подход уже применяют в некоторых штатах США, например в Миссури и Техасе, однако гавайский проект стал первым, где задействуют именно морской мусор. Инициатива направлена на решение специфической проблемы островов – накопления отходов от рыболовства, туристического мусора и влияния Большого тихоокеанского мусорного пятна. Уже удалось собрать около 90 тонн пластика из океана, а более тонны старых сетей пошли на строительство дорог.

Один из главных вопросов – не приведет ли износ такого покрытия к попаданию микропластика в окружающую среду. Пока предварительные данные показывают, что асфальт остается устойчивым и почти не разрушается. Проект реализуется в рамках программы "от сетей к дорогам". Исследователи собирают мусор на пляжах, отбирают прочный полиэтилен (из которого делают, например, бутылки и контейнеры), затем отправляют его на переработку на материк. Там пластик измельчают, после чего возвращают на Оаху, где смешивают с асфальтом и используют при укладке дорог.

В 2022 году ученые протестировали три типа покрытия: обычный асфальт с резиной, смесь с добавлением морского пластика и резины, а также вариант без резины. Спустя почти год они проверили образцы на выделение микропластика, имитируя дождевые стоки и анализируя дорожную пыль. Результаты показали, что уровень микропластика на участках с добавленным пластиком не превышает показатели обычных дорог. В 2024 году стартовал второй этап эксперимента с пятью разными вариантами покрытия, включая комбинации с бытовым пластиком и рыболовными сетями.

Сейчас исследователи используют специальные растворители, чтобы точнее измерить возможные выбросы пластика. Окончательные результаты пока готовятся к публикации. Эксперты отмечают, что масштабирование технологии может быть непростым: дорожные условия на Гавайях отличаются от материковой части США. Тропический климат, сильные дожди и нестабильная почва создают дополнительные сложности и требуют точной настройки состава асфальта.