Кудесники и мозаики: в районе Кафр-Касема обнаружена роскошная самарийская ферма, которой 1600 лет

В ходе раскопок, которые проводит Управление древностей перед возведением нового жилого района к северу от Кафр-Касема, была обнаружена самарийская ферма, возведенная около 1600 лет назад.

При работах, проводившихся на объекте, известном как Хирбет Кафр Хата, были найдены внушительные руины самарийского поселения, существовавшего в течение 300 лет – с конца римской по конец византийской эпохи. Согласно историческим источникам, здесь родился Менандр кудесник, ученик и продолжатель дела Симона Волхва, отца гностицизма.

"Внушительные размеры и роскошь найденных нами зданий, археологические особенности, качество мозаик и сельскохозяйственных сооружений, свидетельствуют о процветании местной самарийской общины на протяжении долгих лет", – говорят руководители раскопок Алла Нагорская и Даниэль Грисвольд.

В одном из строений сохранилась роскошная мозаика, где геометрические формы сочетаются с изображениями цветов, а на центральном медальоне можно увидеть также изображения овощей и фруктов: винограда, фиников, арбуза, артишока и даже спаржи. На входе в это помещение частично сохранилась греческая надпись, благословляющая хозяина с типично самарийским именем.

В северной части фермы расположены маслодавильня, складские помещения и миква, в которую окунались рабочие, прежде чем приступить к изготовлению масла – это должно было обеспечить его чистоту. В производственном помещении сохранились два пресса и большой камень, на котором давили маслины. "Такие маслодавильни характерны для Иерусалима и его окрестностей, в Самарии этот тип менее распространен", – рассказывает Нагорская.

Со временем роскошная вилла пришла в упадок, ее помещения стали использоваться в целях сельского хозяйства, мозаика пострадала от новых стен, в которые вписали колонны. Нагорская связывает этот процесс с восстаниями самаритян против византийских властей из-за введения в 5-6 веках н.э. законов, ограничивающих тех, кто не является христианами.

"В отличие от других самарийских поселений, которые были разрушены, ферма в Кафр-Касеме продолжила существовать, сохраняя самарийскую идентичность, на что указывают обнаруженные нами типичные самарийские светильники. Это поразительный объект, представляющий расцвет и закат самарийской общины, позволяющий реконструировать его историю и пополняющий наши знания об античном периоде", – говорит Нагорская.