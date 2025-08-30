Акулы могут терять зубы из-за кислотности океана

Главным фактором закисления океана являются выбросы углекислого газа, производимые человеком. Когда CO₂ попадает в атмосферу, значительная его часть поглощается океанами, из-за чего вода постепенно становится более кислой. Это представляет угрозу для многих морских обитателей, включая акул.

В новом исследовании ученые показали, что кислотность влияет даже на зубы этих хищников. Они поместили зубы черноперых рифовых акул в воду с современным уровнем pH (8,1) и в воду с pH 7,3 – именно такого значения, по прогнозам, океаны достигнут к 2300 году. Оказалось, что при более кислой среде зубы подвергались заметным повреждениям: разрушались коронки и корни, появлялись трещины и отверстия, наблюдалась коррозия и деградация структуры. Хотя акулы способны регулярно менять зубы, этого может оказаться недостаточно для компенсации вреда. Если новые зубы будут формироваться более хрупкими, охота и выживание окажутся под угрозой.

Для эксперимента дайверы собрали свыше 600 зубов, выпавших у акул в аквариуме. Из них исследователи выбрали 16 полностью целых зубов для анализа повреждений и еще 36 – для измерения окружности до и после эксперимента. Зубы держали восемь недель в отдельных баках объемом 20 литров. Интересно, что проект начался как студенческая работа, а позже превратился в полноценное научное исследование. Ученые отметили, что на 2D-изображениях зубы из кислой воды казались больше, но это объяснялось не ростом, а изменением поверхности – она становилась неровной. Такая шероховатость может даже улучшать разрезающие свойства, но при этом делает зубы менее прочными и более уязвимыми для поломок.

Исследование ограничивалось зубами, уже выпавшими изо рта, то есть неживой минерализованной тканью. В реальных условиях у акул возможны процессы восстановления или ускоренная замена зубов, но это, вероятно, потребует от них больших энергетических затрат в условиях кислой воды.

Черноперые рифовые акулы вынуждены постоянно плавать с открытым ртом, чтобы дышать, и их зубы напрямую контактируют с водой. Усиление закисления, по словам исследователей, будет постоянно повреждать их зубы. В будущем ученые планируют изучить уже живые ткани – химический состав и механическую прочность зубов акул. Но даже сейчас ясно: микроповреждений достаточно, чтобы поставить под угрозу охотничьи способности и выживание этих хищников.