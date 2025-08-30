Температура кожи говорит о комфорте человека

Свежие данные исследования показали, что температура кожи в определенных зонах тела может служить надежным показателем того, насколько человеку жарко, холодно или комфортно. Эти выводы могут способствовать созданию более умных носимых гаджетов и усовершенствованных систем климат-контроля в помещениях.

Ученые инженерного факультета Университета Ноттингема установили, что температурные изменения кожи, особенно в области лица и рук, тесно связаны с ощущением теплового комфорта или дискомфорта. Работа исследователей была опубликована в научном журнале "Energy and Built Environment". Ранее проведенные исследования на эту тему были фрагментарными и не всегда согласованными, однако новое исследование объединяет данные из 172 научных работ, выполненных с 2000 года, и представляет собой самый полный на сегодняшний день обзор связи между температурой кожи и восприятием тепла.

Авторы исследования определили участки тела, которые не только наиболее чувствительны к температурным изменениям, но и удобны для отслеживания, что делает их особенно перспективными для практического использования, например, в носимых устройствах. Также выяснилось, что локальное охлаждение, например в области спины или груди, способно значительно повысить ощущение комфорта, тогда как локальный обогрев оказывает гораздо менее заметный эффект. Это открытие имеет важное значение для развития эффективных климатических систем и персонализированных решений в области терморегуляции.

Кроме того, исследование выявило важные различия между различными группами людей. Так, пожилые люди обычно менее чувствительны к повышению температуры, что может увеличить для них риск перегрева. Также были зафиксированы гендерные различия: многие работы показывают, что женщины острее реагируют на температурные изменения, хотя результаты не всегда однозначны. К тому же, на тепловую чувствительность влияет климат: люди из теплых стран воспринимают температуру иначе, чем жители холодных регионов. Все это подчеркивает необходимость персонализированного подхода к обеспечению комфортного микроклимата.

Ученые из Ноттингемского университета также исследовали возможность применения видеокамер в сочетании с технологиями глубокого обучения для предсказания уровня теплового комфорта у людей. Это исследование стало шагом к созданию многофакторных систем, способных поддерживать более интеллектуальные и энергосберегающие архитектурные решения.

С развитием технологий искусственного интеллекта все больше исследований опираются на методы машинного обучения для оценки комфорта на основе физиологических показателей, таких как температура кожи. Такой подход позволяет сократить зависимость от субъективных опросов и анкет. Это особенно важно для тех групп населения, которые не всегда могут четко выразить свои ощущения – например, для пожилых людей, маленьких детей или людей с когнитивными нарушениями, включая деменцию.