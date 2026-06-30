Устойчивость к антибиотикам угрожает зрению домашних питомцев и лошадей по всему миру

Ученые из Еврейского университета Иерусалима показали, что растущая устойчивость бактерий к антибиотикам делает неэффективным лечение глаз у собак, кошек и лошадей.

Масштабный международный обзор, подготовленный учеными, выявил опасные глобальные тенденции. Одной из главных угроз для здоровья глаз животных является бактериальный кератит – стремительная инфекция роговицы, способная лишить питомца зрения всего за несколько дней или даже часов. Традиционно основой лечения этой патологии выступали антибиотики, но сегодня ученые фиксируют быстрый рост числа устойчивых штаммов по всему миру, включая тяжелые случаи устойчивости ко многим видам лекарств. Особую опасность представляют такие патогены, как золотистый стафилококк (Staphylococcus pseudintermedius) и синегнойная палочка. Работа опубликована в журнале Veterinary Ophthalmology.

Исследование показало, что неконтролируемое использование глазных капель хозяевами животных только ухудшает ситуацию, делая бактерии невосприимчивыми к терапии и затрудняя последующую лабораторную диагностику. Кроме того, авторы обнаружили серьезное расхождение между тестами в лаборатории и реальным эффектом лечения: стандартные анализы оценивают действие препаратов при приеме внутрь, тогда как глазные капли создают совершенно иную концентрацию веществ на поверхности глаза. Ситуация осложняется и тем, что глазные инфекции могут передаваться от животных к людям в рамках единой среды обитания.

"Устойчивость к антибиотикам больше не является теоретической проблемой в ветеринарной офтальмологии, – констатируют авторы работы. – Это клинически значимая и развивающаяся реальность". Ученые призывают ветеринаров брать мазки до начала терапии и активно внедрять альтернативные подходы, такие как антисептики и кросслинкинг роговицы (использовать капли раствора витамина B2 вместе с ультрафиолетом).