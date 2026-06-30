Ученые попытаются установить происхождение Кумранских рукописей с помощью химанализа и ИИ

Европейский исследовательский совет выделил 2,5 млн евро профессору Младену Поповичу из Университета Гронингена на пятилетний международный проект по изучению происхождения рукописей Мертвого моря. В исследовании примут участие Управление древностей Израиля и научные лаборатории в Европе. Цель проекта – выяснить, где были изготовлены и написаны древние свитки, найденные в пещерах Иудейской пустыни.

Рукописи Мертвого моря, хранящиеся и реставрируемые в лабораториях Управления древностей Израиля в Иерусалиме, считаются одной из важнейших археологических находок XX века. Среди них – древнейшие известные науке тексты библейских книг. Несмотря на десятилетия исследований, один из ключевых вопросов остается открытым: были ли свитки написаны в Кумране местной еврейской общиной, были ли они привезены из Иерусалима или других центров письма в Иудее, либо пещеры служили своего рода библиотекой или древней генизой.

Новый проект Tracing Scribes and Scrolls объединит химический анализ, палеографию, кодикологию и методы искусственного интеллекта. Ученые изучат состав чернил, пергамента и папируса, особенности почерка, структуру свитков, расположение колонок, поля и следы соединения фрагментов. В рамках проекта совместно с Управлением древностей Израиля будут исследованы около 250 образцов пергамента и папируса из коллекции рукописей Мертвого моря.

Впервые в истории исследований к анализу также привлекут образцы папирусов из Египта, чтобы сравнить их с материалами из Кумрана и других мест Иудейской пустыни. Сопоставление химического состава должно помочь установить источники сырья, возможные производственные маршруты и связи между разными центрами письма.

Полученные лабораторные данные будут обработаны с помощью инструментов искусственного интеллекта, которые должны выявить сложные закономерности в химическом составе материалов. Затем эти результаты сопоставят с анализом почерка, структуры рукописей, языковых и литературных особенностей текстов. Ученые рассчитывают создать модель, которая поможет систематизировать огромный массив – более 25 тысяч фрагментов рукописей, находящихся в распоряжении Управления древностей Израиля, – и точнее привязать отдельные свитки и группы писцов ко времени и месту.

Профессор Попович заявил, что это будет крупнейшее исследование рукописей Мертвого моря с применением ИИ для изучения их культурного контекста. По его словам, новые методы позволяют задавать вопросы, на которые раньше невозможно было ответить: не только кто писал эти тексты, но и где они создавались, в каких сетях знания распространялись и какое место занимали в обществе древней Иудеи.

Доктор Илит Коэн-Офри, представляющая в проекте Управление древностей Израиля, отметила, что исследование создаст беспрецедентную базу данных о химическом составе рукописей Мертвого моря. По ее словам, материалы, из которых изготовлены свитки – пергамент, папирус и чернила, – могут раскрыть сведения, скрытые в сохранившихся фрагментах на протяжении сотен и тысяч лет.

В проекте также участвуют исследователи из университетов Пизы, Неаполя, Южной Дании, Левена и Гронингена, а также Египетский музей и папирусная коллекция в Берлине и Египетский музей в Турине.