Tinder тестирует функции ИИ, которые просматривают фотопленку пользователя

Компания Match Group сообщила, что Tinder испытывает новую функцию с элементами искусственного интеллекта, способную анализировать фотографии из галереи пользователя, чтобы подобрать наиболее подходящих партнеров. Несмотря на то что такой подход может показаться вмешательством в личное пространство, представители приложения подчеркивают: использование функции является добровольным и призвано помочь пользователям справиться с "усталостью от бесконечных свайпов".

Новая функция под названием "Химия" была представлена генеральным директором Match Group Спенсером Раскоффом на телефонной конференции по финансовым результатам компании. Искусственный интеллект в рамках функции задает пользователям интерактивные вопросы, чтобы понять, что для них является самым важным при выборе партнера. На данный момент функция искусственного интеллекта тестируется в Австралии и Новой Зеландии. Компания планирует расширить ее на другие страны в "ближайшие месяцы", но точные сроки внедрения в США пока неизвестны.

Кроме "Химии", Tinder также испытывает другие нововведения, включая обновленную навигацию по режимам, представленную в сентябре. Пользователи могут выбирать, например, "Режим колледжа" для знакомства с людьми из своего студенческого сообщества, или "Режим двойного свидания", позволяющий находить пары для совместных встреч с другими парами. По данным Tinder, "Двойное свидание" особенно популярно в Европе и среди представителей поколения Z.

Match сообщает о технических усовершенствованиях приложения: время его запуска на Android сократилось на 38%, а число сбоев снизилось на 32%. Кроме того, компания отмечает заметное улучшение стабильности работы приложения на iOS.