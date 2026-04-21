В Японии одиноким людям будут платить 125 долларов за использование приложений для знакомств

В одной из японских префектур планируют запустить программу финансовой поддержки для одиноких людей. Тем, кто соответствует требованиям, будут компенсировать до 20 тысяч иен (примерно 125 долларов) в год на оплату сервисов знакомств, пишут СМИ. Инициатива принадлежит властям префектуры Коти и рассчитана на жителей в возрасте от 20 до 39 лет. Ее рассматривают как часть более широкой стратегии: помочь молодым людям найти партнера и, в перспективе, создать семью.

Согласно проекту, участники смогут использовать субсидию для оплаты подписок и других расходов в одобренных дейтинг-приложениях. Максимальная сумма компенсации составит до 20 тысяч иен ежегодно. Такие меры связаны с демографической ситуацией в стране – в Японии продолжается снижение рождаемости и отток населения из сельских регионов. Поэтому местные власти ищут нестандартные способы стимулировать знакомства и браки. Остров Сикоку – самый маленький среди основных островов Японии и один из наименее населенных. Большинство жителей сосредоточено в городе Коти. Новая программа направлена не на прямую оплату свиданий, а на снижение расходов, связанных с использованием платных сервисов знакомств.

Как отмечают представители префектуры, средняя стоимость годовой подписки на такие приложения немного превышает 20 тысяч иен, поэтому размер субсидии выбран так, чтобы покрыть большую часть этих затрат. При этом отмечается интересная тенденция: несмотря на необходимость стимулировать молодежь к знакомствам, некоторые уже состоящие в браке люди активно пользуются дейтинг-приложениями. Особенно популярным стало одно из приложений с элементами искусственного интеллекта среди женатых мужчин около 40 лет.