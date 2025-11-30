x
Наука и Хайтек

Израильский стартап разработал аналог Waze для навигации на море

время публикации: 30 ноября 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 14:53
Израильский стартап разработал аналог Waze для навигации на море
AP Photo/Steve Helber

Компания Orca AI разработала систему, которая позволяет судам делиться информацией об опасностях и трудностях морской навигации в режиме реального времени.

Израильский стартап Orca AI представил систему Co-Captain – платформу для коллективной навигации судов, работающую по принципу приложения Waze. Система позволяет кораблям обмениваться данными о погоде, трафике и угрозах безопасности в реальном времени.

Технология основана на системе искусственного интеллекта, которая обрабатывает информацию с бортовых сенсоров, тепловых камер, погодных датчиков и других систем сбора информации на судах. Платформа автоматически обнаруживает и классифицирует объекты: контейнеровозы, рыболовные суда, яхты, буи. Каждое судно, оборудованное системой Co-Captain становится узлом сбора данных, которые автоматически загружаются в облако.

Суда образуют доверенную сеть, передающую друг другу предупреждения о пиратских атаках, помехах GPS, штормах или плотном трафике. Анализируя данные с помощью алгоритмов ИИ, система Co-Captain отправляет оповещения судам, чьи маршруты могут пересечься, позволяя экипажам вовремя скорректировать курс и скорость. Особенно важна такая информация в узких морских проливах с плотным трафиком.

Технология сокращает число опасных сближений судов в открытом море на 50-60%. Система уже установлена более чем на тысяче кораблей крупнейших судоходных компаний мира, включая MSC, Maersk и NYK, сообщает Times of Israel.

Платформа Co-Captain уже собрала данные более чем со 100 миллионов морских миль для обучения модели ИИ. По мере того так система будет устанавливаться на все большее число судов ее эффективность будет расти.

