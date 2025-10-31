Фильмы ужасов могут помочь справиться с неопределенностью. Новое исследование

Новое исследование предполагает, что фильмы ужасов привлекают людей, потому что создают безопасную среду для тренировки мозга в прогнозировании и управлении неопределенностью. Такой опыт может быть полезным, заявили исследователи в статье в Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Авторы статьи пытались объяснить, почему люди сознательно ищут страх и отвращение в развлечениях. Применяя теорию предиктивной обработки, они предположили, что мозг постоянно строит прогнозы о мире и реагирует на их несоответствия – "ошибки прогнозирования" – обновлением внутренних моделей или действиями, чтобы сделать окружающее более предсказуемым. Фильмы ужасов, по их мнению, позволяют безопасно практиковать этот процесс. Это не значит, что люди всегда стремятся к спокойным и предсказуемым ситуациям. Теория предполагает, что мы ищем оптимальные возможности для обучения, которые часто находятся на грани нашего понимания. Мозг реагирует не только на величину ошибки прогноза, но и на скорость уменьшения – когда неопределенность снижается быстрее, чем ожидалось, это вызывает приятные ощущения.

Стремление к такому "идеальному уровню" уменьшения ошибок лежит в основе любопытства и игры. Нас привлекает "золотая середина" – управляемая неопределенность, которая не слишком скучна и не слишком хаотична. Исследователи считают, что фильмы ужасов специально создают эту зону для зрителей. С этой точки зрения, хоррор можно рассматривать как "аффективную технологию", влияющую на наше предсказательное мышление. Хотя мы понимаем, что монстры нереальны, мозг воспринимает происходящее как возможную, пусть и преувеличенную, версию реальности, из которой можно извлечь уроки. Многие фильмы ужасов играют на глубинных эволюционных страхах, показывая хищников с острыми зубами, когтями и скрытным, засада-подобным поведением.

Сюжеты фильмов ужасов устроены так, чтобы играть с нашими ожиданиями. Постепенное наращивание напряжения создают чувство тревожного ожидания, а "пугающий прыжок" неожиданно нарушает привычный ход событий. Эти приемы особенно эффективны, когда их исход не всегда предсказуем: иногда напряжение нарастает, но ничего не происходит, что усиливает реакцию зрителя. При этом фильмы часто используют знакомые шаблоны, например архетип "последней девушки", которая выживает и противостоит злодею. Сочетание неожиданных событий с предсказуемой структурой создает тот баланс неопределенности и разрешимости, который особенно увлекает предсказательный мозг. Авторы отмечают, что взаимодействие с такой контролируемой неопределенностью приносит несколько преимуществ. Во-первых, ужасы служат тренировкой для изучения ситуаций с высокими ставками. Эта идея, называемая "патологическим любопытством", предполагает, что мы смотрим пугающий контент, чтобы получить информацию, полезную для распознавания и избегания реальных угроз.

Еще одно преимущество фильмов ужасов – развитие контроля над эмоциями. Испытывая страх в безопасной среде, мы можем наблюдать за своей тревогой, учащенным сердцебиением и другими реакциями, не будучи ими полностью захваченными. Это способствует осознанности и ощущению контроля над своими эмоциями, напоминая эффект практик осознанности. Теория также объясняет, почему тревожные люди могут тянуть к ужасам: фильм дает четкий внешний источник страха, позволяя на время связать физиологические реакции с конкретной причиной, а не с неопределенным внутренним беспокойством.