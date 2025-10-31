Медитация может иметь опасные побочные эффекты

Медитация стала популярным инструментом для самых разных целей, от снижения стресса до повышения продуктивности, и часто воспринимается как универсальный способ улучшения психического здоровья. Однако со временем ученые обнаружили, что, несмотря на пользу медитации для многих людей, она не лишена рисков. Некоторые практикующие сталкиваются с отрицательными реакциями, включая панические атаки, возвращение травматических воспоминаний (связанных с посттравматическим стрессовым расстройством), а в более тяжелых случаях – чувство деперсонализации и диссоциации. При этом, как отмечают исследователи, данные о частоте таких эффектов сильно разнятся: в некоторых работах сообщается о побочных эффектах у около 1% участников, тогда как другие указывают, что они могут встречаться у двух третей медитирующих.

Команда американских ученых провела исследование, опубликованное в журнале Clinical Psychological Science, в котором изучалась частота побочных эффектов у людей, практикующих медитацию. Исследователи также пытались выяснить, какие факторы могут повышать вероятность их возникновения. Для работы исследователи отобрала почти 900 взрослых со всей территории США. Используя данные Центров по контролю и профилактике заболеваний, они сформировали выборку, отражающую демографический профиль типичной медитирующей популяции страны. Команда использовала 30-пунктовый контрольный список для оценки побочных эффектов медитации. Участники отмечали для каждого пункта интенсивность испытываемого эффекта, его положительный или отрицательный характер, а также влияние на повседневную жизнь.

Результаты показали, что почти 60% медитирующих в США столкнулись как минимум с одним побочным эффектом из списка (например, ощущением тревоги или оторванности от тела). При этом около 30% участников сообщили о сложных или тревожных эффектах, а 9% отметили эффекты, вызывавшие нарушения повседневного функционирования. Что касается факторов риска, вероятность возникновения побочных эффектов была выше у людей, которые испытывали симптомы психических расстройств или стресс в течение 30 дней до начала практики медитации. Авторы подчеркнули, что для установления причинно-следственной связи необходимы проспективные лонгитюдные исследования, чтобы точнее понять взаимосвязь между этими факторами. Кроме того, исследователи заметили, что участники резидентных медитационных ретритов – которые часто проходят в течение длительного времени и предполагают интенсивную практику – чаще испытывали хотя бы один побочный эффект, приводящий к функциональным нарушениям.