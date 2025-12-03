Экологи вынудили минэнерго провести дополнительную проверку дна перед выдачей лицензии на поиск газа

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил иск организации «Гринпис» и большую часть иска Общества защиты природы против выдачи лицензий на поиск газа в эксклюзивной экономической зоне Израиля в Средиземном море.

Вместе с тем суд обязал министерство энергетики проверить находки исследовательского судна Общества защиты природы в кластере Е – глубоководной части ЭЭЗ напротив Ашкелона в нескольких десятках километров от побережья.

В минэнерго утверждали, что провели предварительные обследования и проверки в районе и не обнаружили особой экологической значимости. Однако обследование, проведенное Обществом защиты природы на площади 180 кв. км, однозначно установило наличие уникальных придонных мест обитания с редким экологическим разнообразием на глубине от 1000 до 1200 метров.