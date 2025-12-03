Израильский стартап развернул систему автономных ИИ-агентов для защиты от хакеров

Компания Zafran Security разработала платформу на основе автономных ИИ-агентов, которая выявляет и устраняет реальные угрозы. Компания привлекла в новом раунде $60 миллионов.

Традиционные системы кибербезопасности перегружают специалистов информацией: сканеры обнаруживают сотни тысяч уязвимостей, но не могут определить, какие из них действительно опасны. Команды безопасности тратят недели на ручную сортировку данных, и часто установление характера уязвимости уже не актуально, хакеры давно перешли к новым типам атак. Платформа Zafran Security решает эту проблему.

Zafran Security анализирует не только сами уязвимости, но и защитные механизмы, уже развернутые в сети организации: межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений, облачные средства безопасности. Технология определяет, может ли конкретная уязвимость угрожать сети или существующие средства защиты достаточны для блокировки атаки. По утверждению компании, это позволяет отказаться от анализа 90% критических уязвимостей, поскольку их блокируют уже развернутые механизмы кибербезопасности, а значит на них не надо тратить время и силы. Но нужно сосредоточиться на оставшихся 10%.

Созданные Zafran Security автономные ИИ-агенты не только выявляют угрозы, но и автономно их устраняют. Когда появляется информация о новой угрожающей уязвимости, ИИ-агенты проверяют программный состав приложений организации, определяют затронутые компоненты и генерируют временные меры защиты до выхода официального патча с поправками. Система автоматически находит ответственного за уязвимую систему сотрудника, оценивает влияние патча и координирует его развертывание.

Компанию в 2022 году основала Саназ Яшар – репатриантка из Ирана, которая переехала в Израиль в 17 лет и служила 15 лет в элитном подразделении 8200. Компания только что привлекла $60 миллионов, доведя общее финансирование до 130 миллионов.