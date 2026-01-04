В исследовании на мышах ученые связали кишечные бактерии с биполярным расстройством

Ученые из Чжэцзянского университета в Китае провели эксперимент, при котором переносили кишечные бактерии от людей с биполярным расстройством мышам с помощью трансплантации фекалий. Все доноры находились в депрессивной фазе расстройства в течение последних 24 часов.

С применением нейровизуализации, генетического секвенирования и поведенческих тестов исследователи обнаружили, что у получивших микробиоту мышей начали проявляться депрессивные черты: они меньше двигались и проявляли меньший интерес к лакомствам. Кроме того, у мышей ослабли ключевые показатели нейронной связности. В медиальной префронтальной коре (мПФК), отвечающей за принятие решений и эмоциональную регуляцию, уменьшилось количество синаптических соединений, а центр вознаграждения в мозге практически перестал работать.

У животных, получивших микробиоту от пациентов с биполярным расстройством, проявлялось поведение, типичное для депрессивной фазы биполярного расстройства, что сопровождалось изменениями в структуре нейронов и синаптических связях в передней поясной коре. У мышей, получивших микробиоту от здоровых людей, подобных изменений в мозге и поведении не наблюдалось. Для выяснения причин депрессивных проявлений ученые протестировали два разных препарата: флуоксетин, обычно применяемый при большом депрессивном расстройстве, и литий, который в основном используют для стабилизации настроения при биполярном расстройстве.

При приеме флуоксетина у мышей не наблюдалось улучшения настроения, тогда как лечение литием вызвало заметные изменения в поведении. Такой результат соответствует реакции на терапию, типичной для депрессивных фаз биполярного расстройства, а не для обычной депрессии. Это дополнительно подтверждает, что дисбаланс кишечных бактерий действительно мог спровоцировать развитие симптомов биполярной депрессии.

Дальнейшее изучение микробиоты, пересаженной мышам от людей с биполярным расстройством, выявило присутствие бактерий, связанных с негативными последствиями для здоровья, включая Klebsiella (уже связываемую с нарушениями настроения) и Alistipes (связанную с депрессией). Ученые подчеркивают, что биполярное расстройство имеет множество известных причин – от генетических факторов до особенностей образа жизни и окружающей среды – поэтому они не утверждают, что кишечные бактерии сами по себе вызывают заболевание.

Скорее, микробиота может быть дополнительным фактором, который влияет на другие элементы организма, делая человека более уязвимым к развитию биполярного расстройства или усиливая его симптомы. Лучшее понимание того, как именно развивается конкретное расстройство и чем оно отличается от схожих состояний, помогает в поиске потенциальных способов терапии. Выявленное нарушение баланса кишечных бактерий у людей с биполярным расстройством открывает перспективу использования восстановления микробиоты как возможного подхода к смягчению симптомов.