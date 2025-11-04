Израильские зоологи исследовали сигналы тревоги скальных даманов

Ученые из Тель-Авивского университета совместно с коллегами разработали методику для изучения сигналов тревоги у животных и проверили ее на скальных даманах, обитающих в Израиле. Работа опубликована в журнале Animal Behaviour.

Скальные даманы (Procavia capensis) напоминают крупных грызунов, но на самом деле они являются дальними родственниками слонов. Эти социальные животные обитают колониями в скалистой местности, в том числе в Израиле. Особенность даманов – это их песни, которые отличаются сложностью и длительностью. Самцы поют, чтобы привлечь самок и обозначить статус в группе.

Ученые предложили систему для проверки песен даманов на наличие призывной функции. Методика предполагает анализ трех уровней: самого сигнала, отправителя и аудитории. Призывный сигнал должен быть слышен на больших расстояниях, устойчив к фоновому шуму и реакция на него должна быть быстрой.

Ученые показали, что песни скальных даманов состоят из трех типов звуковых элементов, включая особые звуки – "вопли", которые начинают песню. Ученые предположили, что как раз эти вопли выполняют призывную функцию, поскольку они всегда звучат в начале и исчезают по мере развития песни. Причем, в отличие от других элементов песни, вопли не связаны с рангом самца.

Даманы используют вопли гибко. Если внимание сородичей уже привлечено каким-то событием, например, появлением хищника, самцы пропускают вопли, поскольку эти звуки хорошо слышны не только даманам, но и хищникам.

Один из главных врагов даманов – кафрский орел. Орлы разработали особую тактику парной охоты. Когда первый появляется в поле зрения даманов, он привлекает их внимание, и они подают сигналы тревоги, которые слышны на сотни метров. Второй орел ориентируется по воплям даманов и атакует.

Исследователи провели эксперименты по распространению звука песен на разных расстояниях и при разном ветре. Ученые записали песни даманов, воспроизвели их в полевых условиях и измерили реакцию животных. Когда из записей удалили вопли, отклик резко снизился.

Вопли стабильны при передаче на средние расстояния, звучат в начале песни и связаны с увеличением скорости отклика, они хорошо выполняют функцию сигнала тревоги. Но ученые считают, что эти призывные сигналы могут кодировать и дополнительную информацию, которую пока не удалось расшифровать.