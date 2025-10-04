Вредная еда негативно влияет на память

Новое исследование, проведенное учеными Медицинской школы Университета Северной Каролины и опубликованное в журнале Neuron, раскрывает, как нездоровая пища влияет на центр памяти в мозге, повышая риск когнитивных нарушений. Эти данные открывают перспективы для раннего вмешательства, способного предотвратить долгосрочные последствия для памяти, связанные с ожирением.

Команда обнаружила, что определенная группа нейронов гиппокампа, известная как интернейроны CCK, становится чрезмерно активной после употребления пищи с высоким содержанием жиров (HFD). Это происходит из-за нарушения способности мозга усваивать глюкозу. Повышенная активность этих клеток нарушает работу гиппокампа в обработке памяти уже после нескольких дней потребления жирной пищи, типичной для западного рациона – например, чизбургеров и картофеля фри. Кроме того, исследование показало, что белок PKM2, регулирующий использование энергии в нейронах, играет ключевую роль в этом процессе.

Перед проведением поведенческих тестов мышей кормили диетой с высоким содержанием жиров, имитирующей типичную нездоровую пищу. Результаты показали, что всего за четыре дня такой рацион приводил к аномально высокой активности интернейронов CCK в гиппокампе – ключевом центре памяти. Эти данные свидетельствуют о том, что жирная пища способна практически мгновенно влиять на работу мозга, еще до появления ожирения или признаков диабета.

Результаты исследования показывают, что нейронные цепи памяти очень чувствительны к рациону питания, что подчеркивает важную роль питания для поддержания здоровья мозга. Диета с высоким содержанием насыщенных жиров может повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера. Ученые также продемонстрировали, что восстановление уровня глюкозы в мозге успокаивает чрезмерно активные нейроны и устраняет проблемы с памятью у мышей. Эти данные свидетельствуют о том, что изменения в рационе или фармакологические вмешательства могут быть эффективными для сохранения когнитивной функции при нейродегенеративных изменениях, связанных с ожирением. В частности, исследователи отметили, что такие меры, как периодическое голодание после высокожировой диеты, способны нормализовать активность интернейронов CCK и улучшить работу памяти.