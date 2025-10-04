Ученые создали яйцеклетки с использованием ДНК из человеческой кожи

Ученые смогли вырастить человеческие яйцеклетки из кожных клеток, что в будущем может кардинально изменить методы экстракорпорального оплодотворения для пар, лишённых других репродуктивных возможностей. Хотя исследование пока находится на начальной стадии, при дальнейшем развитии технологии это позволит создавать генетически родственные яйцеклетки для женщин, утративших способность к зачатию из-за возраста, заболеваний или последствий лечения. Кроме того, аналогичный подход потенциально может использоваться для создания яйцеклеток для однополых мужских пар.

Эта разработка основана на методе клонирования, впервые примененном в 1990-х годах в шотландском Институте Рослина. Тогда команда ученых под руководством Иэна Уилмута, который впоследствии скончался, использовала технологию переноса ядра соматической клетки для создания знаменитой овечки Долли. Суть метода заключалась в том, что из клетки взрослой овцы извлекали ядро и помещали его в яйцеклетку, лишенную собственного ядра. После этого яйцеклетку подсаживали суррогатной матери, которая вынашивала Долли. Исследователи из Орегона использовали схожую технику. Они взяли кожные клетки женщин и удалили из них ядра, содержащие полный набор из 46 хромосом, включающих примерно 20 000 генов – то есть весь генетический код человека. Затем эти ядра были внедрены в донорские яйцеклетки, предварительно лишённые собственного ядра.

Главной трудностью стал тот факт, что нормальная яйцеклетка человека содержит только 23 хромосомы – вторая половина набора должна поступить от сперматозоида во время оплодотворения. Чтобы избежать избытка хромосом, ученые разработали способ корректировки их количества. Как описано в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, после оплодотворения таких яйцеклеток сперматозоидами, клетки активировали с помощью вещества под названием росковитин. В результате яйцеклетки удаляли часть лишних хромосом, направляя их в структуру, называемую полярным тельцем, а оставшиеся хромосомы успешно объединялись с генетическим материалом сперматозоида.