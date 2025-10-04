x
04 октября 2025
|
последняя новость: 08:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 октября 2025
|
04 октября 2025
|
последняя новость: 08:56
04 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Ученые создали яйцеклетки с использованием ДНК из человеческой кожи

Исследования
Микробиология
время публикации: 04 октября 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 07:49
Ученые создали яйцеклетки с использованием ДНК из человеческой кожи
AP Photo/Shelby Lum

Ученые смогли вырастить человеческие яйцеклетки из кожных клеток, что в будущем может кардинально изменить методы экстракорпорального оплодотворения для пар, лишённых других репродуктивных возможностей. Хотя исследование пока находится на начальной стадии, при дальнейшем развитии технологии это позволит создавать генетически родственные яйцеклетки для женщин, утративших способность к зачатию из-за возраста, заболеваний или последствий лечения. Кроме того, аналогичный подход потенциально может использоваться для создания яйцеклеток для однополых мужских пар.

Эта разработка основана на методе клонирования, впервые примененном в 1990-х годах в шотландском Институте Рослина. Тогда команда ученых под руководством Иэна Уилмута, который впоследствии скончался, использовала технологию переноса ядра соматической клетки для создания знаменитой овечки Долли. Суть метода заключалась в том, что из клетки взрослой овцы извлекали ядро и помещали его в яйцеклетку, лишенную собственного ядра. После этого яйцеклетку подсаживали суррогатной матери, которая вынашивала Долли. Исследователи из Орегона использовали схожую технику. Они взяли кожные клетки женщин и удалили из них ядра, содержащие полный набор из 46 хромосом, включающих примерно 20 000 генов – то есть весь генетический код человека. Затем эти ядра были внедрены в донорские яйцеклетки, предварительно лишённые собственного ядра.

Главной трудностью стал тот факт, что нормальная яйцеклетка человека содержит только 23 хромосомы – вторая половина набора должна поступить от сперматозоида во время оплодотворения. Чтобы избежать избытка хромосом, ученые разработали способ корректировки их количества. Как описано в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, после оплодотворения таких яйцеклеток сперматозоидами, клетки активировали с помощью вещества под названием росковитин. В результате яйцеклетки удаляли часть лишних хромосом, направляя их в структуру, называемую полярным тельцем, а оставшиеся хромосомы успешно объединялись с генетическим материалом сперматозоида.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 17 июля 2025

Восемь здоровых детей родились после ЭКО с использованием ДНК трех человек