Организованность и активность могут быть предикторами долгой жизни

Исследование показало, что такие качества, как организованность и энергичность, могут быть связаны с большей продолжительностью жизни. В то же время склонность к стрессу, тревожности и резким перепадам настроения может сокращать ее. Ученые отмечают, что их работа, опубликованная в Journal of Psychosomatic Research, открывает перспективу для создания медицинских инструментов, которые учитывают не только привычные показатели вроде давления и уровня холестерина, но и особенности мышления, эмоций и поведения человека.

Исследователи отказались от анализа широких категорий личности – таких, как экстраверсия или добросовестность, и сосредоточились на индивидуальных характеристиках, отражающих то, как люди описывали себя в стандартизированных опросниках. По словам авторов исследования, полученные результаты можно считать надежными. Впервые удалось показать, что даже самые мелкие и, на первый взгляд, незначительные самоописания могут оказывать скрытое влияние, позволяя предсказать, кто из людей проживет дольше.

Следующими по значимости оказались такие черты, как жизнерадостность, организованность, ответственность, трудолюбие, скрупулезность и готовность помогать другим. В исследование вошли более 22 000 взрослых участников из четырех крупных когорт, наблюдаемых от 6 до 28 лет. Результаты исследования показали, что такие конкретные черты личности предсказывают риск смертности точнее, чем пять широких факторов, обычно используемых для описания личности: открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм.

Исследование также показало, что положительные черты характера помогают жить дольше, тогда как их эмоциональные противоположности – например, капризность, тревожность или легкая возбудимость – связаны с более высокой вероятностью ранней смерти. Однако авторы подчеркивают, что это не означает детерминированность: чрезмерная тревожность не обречет на короткую жизнь, как и добросовестность не гарантирует долгожительство.

Кроме того, исследование показало, что образ жизни и клинические факторы – курение, индекс массы тела, физическая активность и хронические болезни – объясняют лишь часть связи между личностью и продолжительностью жизни. Например, организованность может способствовать соблюдению здорового распорядка, но также отражать психологическую устойчивость или социальные привычки, поддерживающие долгую жизнь.