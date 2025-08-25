Соединения в каннабисе способствуют здоровому старению

Исследователи из Великобритании проанализировали 18 различных научных работ, охватывающих период с 2008 по 2023 год. В исследованиях изучалось влияние каннабиса – в частности, его компонентов каннабидиола (КБД) и тетрагидроканнабинола (ТГК) – как на животных, так и на людей.

Ученые обнаружили, что в экспериментах на животных каннабис продемонстрировал выраженные антивозрастные свойства: он помогал снижать воспаление, улучшал обучаемость и даже увеличивал продолжительность жизни. Однако результаты на людях оказались более противоречивыми: в одних исследованиях наблюдалось ухудшение памяти, в других – напротив, отмечалось замедление когнитивного спада.

Авторы работы подчеркивают, что, несмотря на многообещающие данные, не стоит делать поспешных выводов. Каннабис может играть роль в поддержании здоровья в пожилом возрасте, но это лишь один из множества факторов, включая питание, качество сна и общий образ жизни. Обзор также указывает на существенный пробел в современных знаниях: чтобы точно понять, как каннабис влияет на процессы старения у человека, необходимы более масштабные и длительные исследования с четко определенными параметрами.

На фоне того, что медицинское использование каннабиса становится все более распространенным, важно продолжать изучать его влияние – особенно с учетом возраста, дозировок и состояния здоровья пациента. В условиях стремительно стареющего населения поиск способов продлить активную и здоровую жизнь становится особенно актуальным, и каннабис может оказаться одним из возможных направлений в этой области.