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В ультраортодоксальном секторе запущен проект "Женские праймериз"

время публикации: 05 августа 2026 г., 06:44 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 18:58
В ультраортодоксальном секторе запущен проект "Женские праймериз"
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В ультраортодоксальном секторе запущен проект "Женские праймериз"
Yonatan Sindel/Flash90

В ультраортодоксальной среде стартовала онлайн-инициатива "Женские праймериз", предлагающая пользователям составить символический список из десяти женщин общины, которых они считают достойными места в Кнессете. Создательницы проекта подчеркивают: речь идет не о формировании реальной партии, а о попытке преодолеть отсутствие женщин в существующих ультраортодоксальных партиях.

Ключевой фигурой проекта стала Файни Сукеник – общественная активистка, известная как основательница организации "Баашер тельхи", помогающей религиозным женщинам в процессе развода. В интервью "Кикар а-шаббат" Сукеник сообщила, что в голосовании уже приняли участие более 2500 человек, а успех проекта организаторы связывают с достижением отметки в 5000 голосов.

Отвечая на традиционный аргумент о том, что раввины исторически возражали против участия женщин в политике, Сукеник сравнила нынешнюю ситуацию с созданием сети женских школ "Бейт-Яаков" Сарой Шнирер, которое тоже поначалу встречало сопротивление. По ее словам, иногда острые социальные проблемы приходится поднимать именно тогда, когда это кажется нетрадиционным, а сама она выступает не за отдельную "женскую" партию, а за паритетное, 50-процентное участие женщин в уже существующих политических структурах.

Среди задач, которые, по мнению инициаторов, требуют женского участия на законодательном уровне, названы укрепление института семьи, помощь трудным подросткам, профилактика домашнего насилия и развитие практического профессионального образования для выпускниц семинаров. По словам Файни Сукеник, участницы инициативы хотят указать на реальные проблемы общины и дать голос тем, кто пока не может высказаться публично.

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