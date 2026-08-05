В заповедник Хула выпустили сотни лягушек вида, считавшегося вымершим

В заповедник Хула выпустили более 250 чернобрюхих кругло-язычных лягушек и головастиков – редкого вида, который еще несколько лет назад считался полностью вымершим. Животные были выращены в рамках программы разведения в Иерусалимском библейском зоопарке, сообщило Управление природы и парков Израиля.

В заповедник доставили около 250 головастиков, 18 годовалых лягушек и 12 особей, еще не завершивших превращение из головастика во взрослую лягушку. Они пополнят существующую в районе Хулы популяцию, которая, по оценкам специалистов, насчитывает от 250 до 300 особей.

Чернобрюхая кругло-язычная лягушка (Latonia nigriventer) почти исчезла после осушения болот Хулы и уничтожения ее естественной среды обитания. В 1996 году Международный союз охраны природы объявил вид вымершим. Однако в 2011 году инспектор заповедника Йорам Малка обнаружил в Хуле живую лягушку, после чего начались исследования и программа восстановления популяции.

За последние три года специалисты Иерусалимского библейского зоопарка разработали условия для разведения редких лягушек, изучив подходящую для них температуру, растительность, питание и особенности размножения. В зоопарке удалось вырастить более 500 особей. По словам сотрудников, нынешний выпуск стал первым случаем, когда лягушек не забирали из природы для размножения, а возвращали в естественную среду с целью создания новой устойчивой популяции.

Увидеть редких лягушек посетителям заповедника будет непросто: они активны преимущественно ночью и большую часть времени прячутся.