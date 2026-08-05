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Мохамед Салах прилетел в Турцию для подписания контракта с "Трабзонспором"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 05 августа 2026 г., 13:47 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 13:56
Мохамед Салах прилетел в Турцию для подписания контракта с "Трабзонспором"
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Мохамед Салах прилетел в Турцию для подписания контракта с "Трабзонспором"
AP Photo/Erik S. Lesser

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах прибыл в Турцию для подписания контракта с "Трабзонспором", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист согласовал с турецким клубом двухлетний контракт.

В составе "Ливерпуля" Мохамед Салах - двукратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов 2019 года, клубного чемпионата мира 2019 года, обладатель Кубка Англии 2022 года.

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