Мохамед Салах прилетел в Турцию для подписания контракта с "Трабзонспором"

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах прибыл в Турцию для подписания контракта с "Трабзонспором", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист согласовал с турецким клубом двухлетний контракт.

В составе "Ливерпуля" Мохамед Салах - двукратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов 2019 года, клубного чемпионата мира 2019 года, обладатель Кубка Англии 2022 года.