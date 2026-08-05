"Кайрат" проиграл в Софии. Халайли не забил Хайкину. Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. "Юнион" сыграл вничью 3:3 с "Буде Глимтом".

Арарат-Армения (Армения) - Целье (Словения) 2:1

В этом сезоне "Арарат" победил во всех домашних отборочных матчах Лиги чемпионов.

Победный гол на 70-й минуте забил бывший форвард софийского "Локомотива" Франса Карлос.

Мельбю (Швеция) - Слован (Братислава, Словакия) 1:2

На 78-й минуте шведы вели в счете.

Сулейман Камара (3 августа перешел из "Расинга" (Савнтандер)) сравнял счет и сделал голевую передачу Менассе Кианге.

Левски (София, Болгария) - Кайрат (Алма-Ата, Казахсмтан) 1:0

Победный гол на второй минуте компенсированного времени забил Сержиньо (1 июля перешел из Санта-Клары, Португалия).

Динамо (Загреб, Хорватия) - Кауно Жальгирис (Литва) 5:0

Голы забили бывший полузащитник "Дженоа" и "Фенербахче" Миха Зайц, бывший защитник "Абердина" и "Ноттингем Форест" Скотт Маккенна, Матео Лисица, Лука Стойкович и Лукас Качавенда.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - НЕК (Нийминген, Нидерланды) 0:0

Это был дебютный матч НЕКа в Лиге чемпионов.

В матче были показаны 13 желтых карточек. Причем не обычно.

Сначала 7 предупреждений получили греки.

После 70-й минуты 6 предупреждений получили гости.

Юнион (Сен-Жилуаз, Бельгия) - Буде Глимт (Норвегия) 3:3

Ворота норвежцев защищал уроженец Израиля Никита Хайкин.

Израильский нападающий бельгийцев Анан Халайлм, который в прошлом месяце был близок к переходу в миланский "Интер", отыграл весь матч.

Спарта (Прага, Чехия) - Лион (Франция) 2:1

Матей Рынеш забил гол и сделал голевую передачу.