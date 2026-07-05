UNICEF: 20 миллионов детей используют ИИ и осваивают его быстрее, чем взрослые

Новое исследование UNICEF показало, что дети осваивают технологии искусственного интеллекта значительно быстрее взрослых. По оценкам организации, не менее 20 миллионов детей в десяти странах уже используют ИИ – как для учебы, так и для получения советов по личным вопросам.

Согласно данным исследования, около 13 миллионов детей применяют инструменты искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий и в процессе обучения. Еще более 2 миллионов, то есть примерно каждый десятый участник исследования, признались, что обращаются к ИИ за советами по поводу волнующих их жизненных ситуаций. В UNICEF отмечают, что распространение технологий искусственного интеллекта происходит гораздо быстрее, чем разрабатываются механизмы их регулирования. В результате именно дети оказываются одной из самых незащищенных категорий пользователей.

В организации подчеркнули, что несовершеннолетние все чаще взаимодействуют с системами ИИ, при этом практически не могут контролировать принципы их работы, бизнес-модели разработчиков или способы использования своих персональных данных. По мнению UNICEF, существующие подходы к регулированию искусственного интеллекта редко учитывают интересы детей.

Эксперты также предупреждают, что долгосрочное влияние ИИ на развитие подрастающего поколения пока остается малоизученным. Исследования о том, как такие технологии могут сказаться на когнитивном развитии, эмоциональном состоянии и рисках причинения вреда, только начинают появляться. В UNICEF считают, что нынешнее поколение детей фактически становится участником масштабного эксперимента.

Сами дети также выразили обеспокоенность развитием искусственного интеллекта. Около трети участников опроса заявили, что опасаются использования ИИ для распространения ложной информации и введения людей в заблуждение. Каждый четвертый ребенок рассказал, что беспокоится из-за возможности создания с помощью искусственного интеллекта сексуализированных дипфейков с использованием его изображений или видеозаписей. В UNICEF считают, что многие сервисы на базе ИИ становятся доступны детям без достаточных мер безопасности, а вопросы защиты несовершеннолетних нередко отходят на второй план.

Доклад был опубликован накануне первого Глобального диалога ООН по вопросам управления искусственным интеллектом. Организация призвала правительства, технологические компании и международных партнеров сделать права и безопасность детей одним из ключевых элементов политики в сфере ИИ.