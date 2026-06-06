Более 60% людей используют ИИ для поддержки психического здоровья, но многие недовольны этим

На фоне роста тревожности, стресса и депрессии во всем мире все больше людей начинают обращаться к чат-ботам с искусственным интеллектом за психологической поддержкой. Однако новое исследование показало, что многие остаются недовольны качеством советов, которые получают от ИИ. Согласно совместному опросу AXA и IPSOS, около 63% респондентов использовали инструменты на базе искусственного интеллекта, включая ChatGPT и другие чат-боты, для обсуждения вопросов психического здоровья. При этом почти половина пользователей признались, что ответы ИИ их не удовлетворили.

Авторы исследования отмечают, что признаки тревожности, стресса или депрессии сегодня наблюдаются у 68% людей, а среди молодежи от 18 до 24 лет этот показатель достигает 85%. Опрос проводился среди 19 тысяч взрослых в 18 странах в начале 2026 года. Почти половина участников сообщили, что испытывают эмоциональные трудности или подавленность. Чаще всего люди описывали своё состояние как "уныние" и "упадок сил".

Особенно уязвимой группой оказалась молодежь: около 43% молодых людей сталкивались с тяжелыми проявлениями тревоги, стресса или депрессии – почти вдвое чаще среднего мирового уровня. Исследователи считают, что на ухудшение психического состояния влияет растущая зависимость от экранов и технологий. В среднем люди проводят перед экранами более пяти часов в день вне работы и учебы. Многие респонденты признались, что это негативно отражается на сне, концентрации и физической активности, а также усиливает чувство одиночества.

Эксперты также обратили внимание на то, что значительная часть людей не обращается за профессиональной помощью из-за нехватки времени, денег или убежденности в том, что поддержка врачей им не нужна. При этом специалисты подчеркивают: ИИ может быть полезным как доступный круглосуточный инструмент поддержки, особенно в моменты одиночества, однако универсальные чат-боты не способны заменить профессиональную помощь. По словам представителей AXA, использование обычных ИИ-сервисов для обсуждения симптомов может даже усилить тревогу, поскольку такие системы нередко выдают слишком широкий список возможных причин состояния человека, включая тяжелые заболевания.