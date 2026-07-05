Крошечное морское существо может стать ключом к лечению меланомы

Ученые из Университета Южной Флориды считают, что токсины, вырабатываемые бактериями, живущими в морских асцидиях, могут стать основой для нового метода лечения меланомы – самой опасной формы рака кожи. К такому выводу исследователи пришли после шестинедельной экспедиции в Антарктиду, организованной совместно с Институтом исследований пустыни и Институтом океанографии Скриппса. Во время погружений ученые собирали образцы асцидий – морских беспозвоночных, обитающих в холодных антарктических водах.

По словам ученых, бактерии, живущие внутри асцидий, вырабатывают токсины, которые защищают своих хозяев от хищников. Исследования показали, что эти вещества способны уничтожать клетки меланомы у лабораторных мышей, при этом не вызывая у животных серьезных побочных эффектов. Следующим этапом станет получение достаточного количества вещества для более масштабных доклинических исследований. Если они подтвердят безопасность и эффективность соединения, ученые смогут перейти к испытаниям на других животных, а затем и к клиническим исследованиям с участием людей.

При этом исследователи подчеркивают, что путь к созданию нового лекарства остается долгим. Разработка противоопухолевого препарата требует многочисленных этапов проверки, прежде чем он сможет получить разрешение на применение. Во время экспедиции дайверы совершали погружения на глубину около 40 метров, работая в экстремальных условиях. Помимо ледяной воды, им приходилось учитывать наличие морского льда, тюленей-леопардов, переменчивую погоду и ограниченную видимость. Поэтому каждое погружение тщательно планировалось с учетом требований безопасности.

Теперь работа продолжится в лабораториях. Ученые намерены выяснить, как бактерии взаимодействуют с асцидиями и каким образом они синтезируют соединение, обладающее противоопухолевыми свойствами. Эти знания помогут ускорить дальнейшую разработку препарата.