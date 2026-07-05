x
05 июля 2026
|
последняя новость: 16:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 июля 2026
|
05 июля 2026
|
последняя новость: 16:58
05 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Астрофизики создали оптическую модель черной дыры и исследовали излучение Хокинга

Исследования
Израильские ученые
Физика
Астрономия
время публикации: 05 июля 2026 г., 16:44 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 16:44
Астрофизики создали оптическую модель черной дыры и исследовали излучение Хокинга
Wikipedia.org. Фото: NASA's Scientific Visualization Studio / Scott Wiessinger, Barb Mattson, Francis Reddy, Jeanette Kazmierczak

Ученые из Института Вейцмана вместе с коллегами теоретически смоделировали и экспериментально подтвердили прямой механизм возникновения излучения Хокинга.

Физики давно пытаются детально описать физику излучения Хокинга – гипотетического процесса, при котором черные дыры излучают элементарные частицы и постепенно теряют массу. Поскольку наблюдать этот эффект непосредственно в космосе пока невозможно, физики используют лабораторные аналоги черных дыр.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые воссоздали аналог горизонта событий черной дыры в нелинейной оптической среде с помощью волоконной оптики. Традиционные модели предполагали, что излучение рождается в результате сложного каскадного механизма, объединяющего множество квантово-механических процессов. Но авторам работы удалось доказать существование гораздо более простого и прямого механизма генерации излучения.

Важной частью работы стало то, что исследователи не просто зафиксировали излучение, но и экспериментально выявили его обратное влияние на саму систему. Это означает, что излучение Хокинга не пассивно покидает черную дыру, а активно взаимодействует с ней. Подобная обратная связь играет ключевую роль в понимании того, как черные дыры сохраняют термодинамическое равновесие и как именно происходит их испарение. Изучение таких процессов в контролируемых лабораторных условиях дает ученым редкую возможность анализировать экстремальные космические явления, которые из-за колоссальных масштабов недоступны для прямого наблюдения во Вселенной.

Открытие может стать ключом к разгадке природы квантовой гравитации. Ученые прокомментировали достигнутые результаты: "Работа упрощает теоретическое понимание и открывает новые способы расчета эффектов, связанных с черными дырами. Это может показать, как излучение Хокинга, связано с гравитацией". Дальнейшие эксперименты с оптическими аналогами черных дыр и излучения Хокинга позволят глубже понять фундаментальные законы физики.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 26 апреля 2026

Израильские физики создали "черную дыру" на лабораторном столе
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 16 октября 2025

Астрономы впервые увидели радиосигналы от черной дыры, разорвавшей звезду вне центра галактики
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 22 июля 2025

Израильские астрономы впервые описали звезду, которая "отскочила" от черной дыры и вернулась
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 31 марта 2024

Израильские ученые представили детальное описание самой яркой сверхновой последнего десятилетия