ЦИК намерен транслировать в прямом эфире подсчет голосов во время выборов

Исполняющий обязанности гендиректора Центральной избирательной комиссии Дин Ливне рассказал о планах организовать прямой эфир во время подсчета голосов на предстоящих парламентских выборах.

"Наблюдать за подсчетом голосов "немного скучно", но все желающие смогут убедиться в том, что нет никаких подтасовок", – сказал он 5 июля на конференции издания "Исраэль а-Йом".

Ливне также предупредил о попытках подорвать доверие общества к результатам выборов еще до их проведения. По его словам, угроза исходит не от какой-либо политической силы внутри страны, а от "очень серьезных врагов", которые целенаправленно работают над делегитимизацией израильских демократических институтов. "У меня очень большие опасения на этот счет", – сказал он, добавив, что силы безопасности уже работают над противодействием этой угрозе.

Ливне также добавил, что ЦИК продвигает законопроект, обязывающий маркировать политический контент, созданный или измененный с помощью искусственного интеллекта.