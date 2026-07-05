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Израиль

Вячеслав Шамилов обвинен в попытке ограбить банк с бомбой из газовых баллонов

Суд
Прокуратура
Беэр-Шева
время публикации: 05 июля 2026 г., 16:58 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 17:08
Вячеслав Шамилов обвинен в попытке ограбить банк с бомбой из газовых баллонов
David Buimovitch/Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 52-летнего жителя города Вячеслава Шамилова, обвиняемого в попытке ограбления банковского отделения с использованием предмета, напоминавшего самодельное взрывное устройство.

По данным обвинительного заключения, несколько недель назад Шамилов решил ограбить отделение банка в Беэр-Шеве. Для этого он, как утверждает следствие, соединил два баллона с газом для заправки зажигалок при помощи изоляционной ленты и проволоки, придав им вид самодельного взрывного устройства.

Шамилов вошел в отделение в кепке, солнцезащитных очках и медицинской маске, держа в руках пакет с газовыми баллонами. Подойдя к одной из сотрудниц банка, он поднял баллоны и потребовал передать ему деньги, пригрозив иначе их взорвать. Женщина испугалась и не смогла отреагировать.

Когда к нему подошла другая сотрудница и спросила, что ему нужно, он вновь потребовал деньги. После того как она попросила его подождать, Шамилов достал зажигалку и поднес ее к баллонам.

В это время сотрудница нажала тревожную кнопку, а работники банка вызвали полицию. Согласно обвинительному заключению, когда охранник банка попытался позвонить в полицию, Шамилов выбил мобильный телефон у него из руки, пытаясь помешать вызову. Осознав, что полиция уже направляется к месту происшествия, он скрылся с места преступления, но вскоре был найден и задержан.

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