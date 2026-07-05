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Пресса

"А-Йом": Эли Ишай может вернуться в политику к выборам

Харедим
Ликуд
ШАС
Выборы 2026
время публикации: 05 июля 2026 г., 17:48 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 17:54
"А-Йом": Эли Ишай может вернуться в политику к выборам
Yonatan Sindel/Flash90

Бывший председатель ультрарелигиозной партии ШАС Эли Ишай может вернуться в израильскую политику к следующим выборам. По данным "А-Йом", в последние дни ведутся предварительные переговоры о возможном его участии в выборах.

Инициаторы этих переговоров рассчитывают, что его возвращение позволит укрепить правый лагерь за счет известной политической фигуры, способной, по их оценке, привлечь дополнительные голоса. Сам Эли Ишай пока не дал положительного ответа.

Отмечается, что у Ишая есть несколько тысяч сторонников в "Ликуде", многие из которых являются учениками покойного раввина Меира Мазуза, с которым он долгие годы поддерживал тесные отношения. В последние дни Ишай провел встречи с министрами и депутатами кнессета от "Ликуда".

Эли Ишай возглавлял ШАС с 1999 по 2013 год. В 2019 году он снял с выборов созданную им партию "Яхад" и призвал своих сторонников поддержать партию "Яадут а-Тора". До этого сообщалось о его переговорах с партией "Байт Иегуди", в которой тогда состояли Рафи Перец и Бецалель Смотрич.

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