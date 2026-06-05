Социальное взаимодействие способствует увеличению размера мозга у молодых рыб

В новом исследовании Стокгольмского университета, опубликованном в журнале Biology Letters, установлено, что у молодых гуппи (Poecilia reticulata), которые имели возможность видеть других живых рыб и взаимодействовать с ними, развитие мозга шло активнее, чем у тех, кто наблюдал других рыб только через экран. Ученые предполагают, что живое социальное взаимодействие может играть важную роль в формировании мозга.

В ходе эксперимента исследователи Стокгольмского университета из кафедры зоологии в течение 20 дней содержали молодых гуппи в трех разных условиях: с живыми соседями, с видеозаписями рыб или при минимальном социальном контакте. Результаты показали, что у рыб, которые взаимодействовали с живыми особями, мозг был примерно на 6% больше, чем у тех, кто видел только видео. Кроме того, у них были более развиты обонятельные луковицы – область мозга, связанная с обработкой социальной информации. При этом мозг рыб, наблюдавших только экран, оказался ближе по структуре к мозгу изолированных особей, чем к мозгу тех, кто имел живое социальное взаимодействие.

После завершения эксперимента рыб проверили в тесте на постоянство объекта – способности отслеживать предмет, временно исчезающий из поля зрения. Существенных различий между группами обнаружено не было, что может указывать на то, что разные аспекты развития мозга по-разному зависят от социального опыта.