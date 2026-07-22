Великобритания эвакуировала сотрудников посольства из Ирана
время публикации: 22 июля 2026 г., 22:57 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 23:00
Великобритания временно вывезла сотрудников своего посольства из Ирана из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности. Об этом 22 июля сообщило британское министерство иностранных дел.
Посольство Великобритании в Тегеране не прекратило свою работу и продолжает выполнять свои функции дистанционно. МИД не уточнил, сколько сотрудников покинули Иран, куда их перевезли и когда они смогут вернуться.
В МИДе назвали принятое решение мерой предосторожности.
После эвакуации персонала возможности Лондона оказывать консульскую помощь британским гражданам в Иране существенно ограничены. МИД Великобритании рекомендует своим гражданам отказаться от любых поездок в Исламскую Республику и предупреждает о риске дальнейшего обострения ситуации.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 июля 2026