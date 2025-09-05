Дыхание раскрывает психоделическое блаженство в мозге, рассказали ученые

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, дыхательные практики, усиливающие вентиляцию, могут вызывать состояния, схожие с измененными состояниями сознания (ИСС), которые обычно возникают при действии психоделиков. При этом такие методы имеют меньше юридических и этических ограничений и могут рассматриваться как безопасная нефармакологическая альтернатива для терапии. Однако механизмы их действия на мозг до сих пор изучены недостаточно.

Чтобы восполнить этот пробел, ученые исследовали HVB у опытных практиков. В работе участвовали 15 человек в онлайн-формате, 8 – в лабораторных условиях и еще 19 – во время МРТ. Все участники выполняли 20-30-минутное циклическое дыхание без пауз под музыку, после чего в течение получаса заполняли анкеты.

Результаты показали, что выраженность ИСС напрямую связана с активацией симпатической нервной системы, отраженной в снижении вариабельности сердечного ритма. HVB сопровождался заметным уменьшением притока крови к левому оперкулуму и задней островковой доле – зонам, связанным с восприятием внутренних телесных сигналов, включая дыхание. В то же время, несмотря на общее снижение кровоснабжения мозга, в правой миндалине и переднем гиппокампе наблюдалось устойчивое увеличение кровотока. Эти области участвуют в обработке эмоциональных воспоминаний, и их активация коррелировала с психоделическими переживаниями.

Во всех сессиях участники отмечали ослабление страха и негативных эмоций, побочных эффектов зафиксировано не было. HVB стабильно вызывала ИСС, в которых преобладало ощущение "океанической безграничности" – термина, введенного Фрейдом в 1920 году для описания переживаний духовного единства, блаженства, деперсонализации и расширенного восприятия, сходных с эффектами псилоцибина.

Авторы подчеркивают, что исследование носит предварительный характер и требует повторения с большей выборкой и контрольными группами, чтобы уточнить роль музыки и дыхания в наблюдаемых изменениях. Тем не менее полученные данные дают новое понимание действия HVB и указывают на перспективность его применения в терапии.