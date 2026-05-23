Завершился чемпионат Израиля по футболу. Распределение мест в верхней шестерке было известно еще после прошлого тура.

Итоговое положение. "Апоэль" (Беэр-Шева) 79 очков, "Бейтар" 76, "Маккаби" (Тель-Авив) 66, "Апоэль" (Тель-Авив) 60, Маккаби" (Хайфа) 55, "Апоэль" (Петах-Тиква) 40.

Апоэль (Петах-Тиква) - Маккаби (Тель-Авив) 2:2

Дор Перец (Маккаби) забил в шестом матче подряд и стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля - 19 голоы.

Бейтар (Иерусалим) - Апоэль (Тель-Авив) 1:1

На 35-й минуте "Бейтар" остался в меньшинстве. Брайан Карабали получил вторую желтую карточку.

Еще в первом тайме судья удалил тренеров соперников Барака Ицхаки и Эльянива Барду.

На 85-й минуте Омри Альтман вывел "Апоэль" вперед 0:1.

На 90-й минуте Ори Даган сравнял счет 1:1.

Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Хайфа) 2:5

Три гола забил Гай Меламед, в 2017-19 годах игравший за "Апоэль" (Беэр-Шева).