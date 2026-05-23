x
23 мая 2026
|
последняя новость: 23:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 мая 2026
|
23 мая 2026
|
последняя новость: 23:39
23 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Завершился чемпионат Израиля по футболу

Футбол
Спорт/важное
время публикации: 23 мая 2026 г., 23:39 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 23:39
Завершился чемпионат Израиля по футболу
AP Photo/Manu Fernandez

Завершился чемпионат Израиля по футболу. Распределение мест в верхней шестерке было известно еще после прошлого тура.

Итоговое положение. "Апоэль" (Беэр-Шева) 79 очков, "Бейтар" 76, "Маккаби" (Тель-Авив) 66, "Апоэль" (Тель-Авив) 60, Маккаби" (Хайфа) 55, "Апоэль" (Петах-Тиква) 40.

Апоэль (Петах-Тиква) - Маккаби (Тель-Авив) 2:2

Дор Перец (Маккаби) забил в шестом матче подряд и стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля - 19 голоы.

Бейтар (Иерусалим) - Апоэль (Тель-Авив) 1:1

На 35-й минуте "Бейтар" остался в меньшинстве. Брайан Карабали получил вторую желтую карточку.

Еще в первом тайме судья удалил тренеров соперников Барака Ицхаки и Эльянива Барду.

На 85-й минуте Омри Альтман вывел "Апоэль" вперед 0:1.

На 90-й минуте Ори Даган сравнял счет 1:1.

Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Хайфа) 2:5

Три гола забил Гай Меламед, в 2017-19 годах игравший за "Апоэль" (Беэр-Шева).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026

Победителем женской Лиги чемпионов стала "Барселона"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026

"Золотой гол" на последних минутах. "Халл" вернулся в Премьер-лигу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026

Чемпионат Сербии. Бибрас Натхо забил победный гол в последнем матче
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026

Главный тренер сборной Израиля по футболу упал во время игры в падел. Он госпитализирован