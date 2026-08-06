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Лига Европы. "Ференцварош" победил "Гурник". Каниховский отыграл 83 минуты

Футбол
время публикации: 06 августа 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 07:35
Лига Европы. "Ференцварош" победил "Гурник". Каниховский отыграл 83 минуты
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Лига Европы. "Ференцварош" победил "Гурник
AP Photo/Luis Vieira

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Ференцварош" победил "Гурник" (Забже) 1:0.

Победный гол на 65-й минуте забил бывший полузащитник АПОЭЛа Мариус Корбу. Ему ассистировал бывший хавбек "Виктории" (Пльзень) Каду.

Израильский полузащитник хозяев Габи Каниховский вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.

Матч проходил с преимуществом хозяев. Поляки нанесли только 1 точный удар.

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