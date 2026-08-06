Лига Европы. "Ференцварош" победил "Гурник". Каниховский отыграл 83 минуты
время публикации: 06 августа 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 07:35
Лига Европы. "Ференцварош" победил "Гурник". Каниховский отыграл 83 минуты
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В первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Ференцварош" победил "Гурник" (Забже) 1:0.
Победный гол на 65-й минуте забил бывший полузащитник АПОЭЛа Мариус Корбу. Ему ассистировал бывший хавбек "Виктории" (Пльзень) Каду.
Израильский полузащитник хозяев Габи Каниховский вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.
Матч проходил с преимуществом хозяев. Поляки нанесли только 1 точный удар.
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