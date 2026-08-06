WP: Трамп потребовал от Хегсета объяснений из-за истощения ракетных запасов США

Президент США Дональд Трамп вступил в резкий спор с министром войны Питом Хегсетом из-за критического сокращения запасов американских ракет в ходе войны с Ираном. Об этом пишут обозреватели The Washington Post Тара Копп, Натали Эллисон и Ноа Робертсон со ссылкой на двух собеседников, знакомых с содержанием разговора.

По данным авторов, конфликт произошел в прошлую пятницу на полях заседания правительства в Кэмп-Дэвиде. Трамп потребовал от главы Пентагона объяснить, почему его не предупредили о масштабах дефицита боеприпасов. Президент, как утверждается, заявил, что считал проблему уже решенной.

Нехватка дальнобойных управляемых ракет и перехватчиков систем противовоздушной и противоракетной обороны стала одной из причин, по которым Трамп в последние дни отказался от новых массированных ударов по Ирану, пишет The Washington Post. Ранее президент сообщил, что распорядился подготовить, а затем отменил "крупнейшую атаку со времен Второй мировой войны" на фоне заявлений о возможном возобновлении переговоров по Ормузскому проливу.

По сведениям газеты, только в первый месяц войны американские войска применили более 850 крылатых ракет Tomahawk и свыше тысячи перехватчиков Patriot и THAAD. За первые недели боевых действий были израсходованы более 1300 оперативно-тактических ракет ATACMS. Один из источников утверждает, что запас этих ракет практически исчерпан. ATACMS востребованы и Украиной.

Дефицит перехватчиков сказывается не только на операциях на Ближнем Востоке. Украина также испытывает нехватку средств ПВО, а возможности восполнить ее запасы за счет западных арсеналов ограничены. Американским военным приходится более избирательно решать, следует ли перехватывать каждую приближающуюся цель, исходя из предполагаемой траектории и степени угрозы.

Как утверждают источники газеты, во время разговора в Кэмп-Дэвиде Хегсет защищался и возложил ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга, который якобы не обеспечил своевременное информирование президента. Авторы связывают этот эпизод с растущим раздражением Трампа в отношении главы Пентагона, ранее активно убеждавшего его, что операция против Ирана будет быстрой и относительно простой.

Белый дом и Пентагон категорически опровергли публикацию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала сообщение полностью вымышленным и заявила, что Трамп по-прежнему полностью доверяет Хегсету. Представитель Пентагона Шон Парнелл отверг утверждения о том, что министр вводил президента в заблуждение, обвинял Файнберга или скрывал состояние арсеналов.

Хегсет, Файнберг и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн запросили у Конгресса дополнительные 67 миллиардов долларов для покрытия расходов на войну и восполнения запасов. Однако республиканцы в Сенате пока не согласовали порядок рассмотрения пакета.

Администрация запросила на следующий финансовый год рекордный оборонный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов, включающий десятки миллиардов на производство ракет. Проект задерживается из-за возражений демократов против резкого увеличения расходов. При этом даже после заключения контрактов производство некоторых ракет и перехватчиков занимает до двух лет.

По данным The Washington Post, еще до начала войны генерал Кейн предупреждал Трампа, что запасов США недостаточно для длительного конфликта. С 28 февраля по 7 апреля американские силы атаковали более 13 тысяч целей в Иране и участвовали в перехвате более 8500 иранских ракет и беспилотников.

Эксперт Фонда защиты демократий Брэд Боуман отметил, что заключение рамочных соглашений с оборонными компаниями не означает немедленного начала производства. Для восстановления арсеналов потребуются утвержденное Конгрессом финансирование, контракты и несколько лет работы.