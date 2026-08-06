Экипаж танкера сообщил о двух взрывах в Ормузском проливе

Экипаж танкера, проходившего через Ормузский пролив, сообщил о двух взрывах в районе судна, передает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел примерно в девяти морских милях к юго-востоку от оманского населенного пункта Кумзар. Сам танкер не был поврежден, все члены экипажа находятся в безопасности. Сообщений об утечке топлива или ином ущербе окружающей среде не поступало.

Причина взрывов пока не установлена. UKMTO не сообщило, были ли они связаны с атакой на судно или произошли на некотором расстоянии от него. Инцидент расследуется.

Сообщение появилось на фоне продолжающейся напряженности вокруг судоходства в Ормузском проливе и переговоров Ирана и Омана о порядке движения судов через этот стратегический водный путь.