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Ближний Восток

Экипаж танкера сообщил о двух взрывах в Ормузском проливе

Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 06 августа 2026 г., 04:49 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 05:54
Экипаж танкера сообщил о двух взрывах в Ормузском проливе
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Экипаж танкера сообщил о двух взрывах в Ормузском проливе
UKMTO

Экипаж танкера, проходившего через Ормузский пролив, сообщил о двух взрывах в районе судна, передает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел примерно в девяти морских милях к юго-востоку от оманского населенного пункта Кумзар. Сам танкер не был поврежден, все члены экипажа находятся в безопасности. Сообщений об утечке топлива или ином ущербе окружающей среде не поступало.

Причина взрывов пока не установлена. UKMTO не сообщило, были ли они связаны с атакой на судно или произошли на некотором расстоянии от него. Инцидент расследуется.

Сообщение появилось на фоне продолжающейся напряженности вокруг судоходства в Ормузском проливе и переговоров Ирана и Омана о порядке движения судов через этот стратегический водный путь.

Ближний Восток
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