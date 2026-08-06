ЦАХАЛ нанес серию ударов по югу Ливана после атаки "Хизбаллы"

Вечером 5 августа и в ночь на 6 августа израильские ВВС нанесли серию ударов по целям в районе Тира на юге Ливана. Были атакованы цели в Аль-Мансури, Мадждаль-Зуне и Бурдж аш-Шамали. Одновременно израильская артиллерия обстреливала район хребта Али ат-Тахэр и окраины нескольких соседних населенных пунктов. По предварительным данным ливанских источников, есть раненые.

Первая волна ударов началась после предупреждения ЦАХАЛа жителям Аль-Мансури. Их призвали немедленно покинуть дома и отойти не менее чем на километр к северу. Ливанские СМИ отмечают, что это стало первым подобным предупреждением об эвакуации после вступления в силу режима прекращения огня и первым за 53 дня официально зафиксированным предупреждением такого рода. Значительная часть жителей покинула поселок еще до начала атаки.

По данным газеты "Ан-Нахар", по Аль-Мансури были выпущены две ракеты. Ливанские паблики публиковали кадры мощного взрыва и разрушений в районе удара, однако точных данных о поврежденных зданиях пока нет. Ранее артиллерийскому обстрелу подверглись окрестности Аль-Мансури, Аль-Ханийи и Мадждаль-Зуна.

После полуночи атаки переместились к Бурдж аш-Шамали, восточнее Тира. Телеканал Аль-Маядин" сообщил о нескольких ударах боевой авиации и трех атаках беспилотников. Спасательные службы вывезли из района несколько раненых. Причинен ущерб.

Ночью израильская артиллерия продолжала обстрел хребта Али ат-Тахер. В ливанских социальных сетях появились видеозаписи пожара на склонах возвышенности. Этот район в последние недели неоднократно становился целью ударов и рассматривается ливанскими источниками как один из основных очагов продолжающегося противостояния между ЦАХАЛом и "Хизбаллой".

ЦАХАЛ заявил, что удары стали ответом на "грубое нарушение" соглашения о прекращении огня со стороны "Хизбаллы". Ранее армия сообщила, что "Хизбалла" направила ударный беспилотник против инженерной машины ЦАХАЛа в районе Али ат-Тахэр. Пострадавших среди израильских военнослужащих, судя по имеющимся данным, не было.