Брак и эмоциональная поддержка могут защитить от ожирения

Новое исследование показывает, что поддерживающие отношения могут влиять на вес через окситоциновые механизмы, которые связывают работу мозга, кишечный микробиом и пищевое поведение. По данным исследователей из UCLA Health, прочные социальные связи – особенно крепкие супружеские отношения – способны снижать риск ожирения, воздействуя на сложную систему взаимодействия между мозгом и кишечником.

Работа, опубликованная в журнале Gut Microbes, впервые продемонстрировала, что качество отношений влияет на массу тела и пищевые привычки через комплексный путь, включающий активность мозга, обмен веществ и гормон окситоцин, известный как "гормон любви". Авторы подчеркивают, что влияние близких отношений на здоровье может быть сопоставимо по значимости с привычными факторами риска, такими как физическая активность и характер питания. В исследовании участвовали около 100 жителей Лос-Анджелеса. Они предоставили данные о своем семейном положении, ИМТ, возрасте, поле, расе, особенностях питания и уровне дохода. Испытуемым также проводили различные обследования: нейровизуализацию с показом изображений еды, анализ кала на метаболиты, анализ крови на уровень окситоцина, а также клинические и поведенческие опросы, включающие оценку воспринимаемой эмоциональной поддержки.

Команда обнаружила, что среди женатых и замужних людей более высокий уровень эмоциональной поддержки связан с более низким ИМТ и меньшей склонностью к пищевой зависимости, чем у тех, кто состоит в браке, но ощущает недостаток поддержки. Сканирование мозга показало, что у поддерживаемых партнерами участников сильнее активировалась дорсолатеральная префронтальная кора – область, участвующая в регуляции аппетита и тяги к еде. У одиноких людей картина мозговой активности была иной, что исследователи связывают с менее стабильными и более разнообразными социальными окружениями.

Социальная поддержка оказалась связана и с отличиями в кишечном метаболизме. У людей с высокими показателями поддержки наблюдались более благоприятные уровни метаболитов триптофана – веществ, которые производятся кишечными бактериями и участвуют в контроле воспаления, иммунных реакций, энергетического баланса и работы мозга. Эти соединения также связаны с синтезом серотонина и других молекул, влияющих на настроение, социальное взаимодействие и обмен веществ.

Ключевую роль во всех этих связях играет окситоцин. У женатых и замужних участников, ощущающих сильную эмоциональную поддержку, уровень этого гормона был выше, чем у одиноких людей. Это говорит о том, что окситоцин может служить биологическим звеном, которое одновременно улучшает работу областей мозга, управляющих самоконтролем, и способствует более здоровому метаболизму в кишечнике.