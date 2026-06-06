Бесплатное школьное питание связано с уменьшением числа отстранений от занятий

Новое исследование показало, что программы всеобщего бесплатного школьного питания могут положительно влиять не только на здоровье детей, но и на их поведение. Ученые из США и Южной Кореи изучили данные почти 95 тысяч американских школ за период с 2011-2012 по 2017-2018 учебные годы. Анализ показал, что после введения бесплатного питания для всех учеников число отстранений от занятий снизилось примерно на 10% в начальных школах и на 6% – в средних.

Отстранение от занятий вне школы – это дисциплинарная мера, при которой школьнику временно запрещают посещать уроки. Подобная практика применяется, например, в Великобритании и Испании, тогда как в Швеции она запрещена. При этом европейские организации все чаще рекомендуют школам использовать более инклюзивные методы дисциплины. По словам исследователей, бесплатное питание следует рассматривать не только как меру поддержки питания, но и как способ улучшения атмосферы в школах и повышения равенства между учениками. Особенно заметное снижение числа отстранений наблюдалось в школах, где раньше было меньше детей из семей с низким доходом, имеющих право на льготное питание.

Авторы работы отмечают, что предыдущие исследования не находили четкой связи между бесплатным питанием и дисциплиной, однако новые результаты удалось получить благодаря более свежим данным и обновленным методам анализа. Подходы к школьному питанию в Европе различаются: в Финляндии, Швеции и Эстонии бесплатные обеды доступны практически всем школьникам, тогда как в Латвии и Литве они предоставляются лишь отдельным возрастным группам. В Дании и Нидерландах общенациональных программ бесплатного школьного питания нет.