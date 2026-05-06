Наука и Хайтек

Израильские ученые показали, как поджелудочная железа адаптируется к старению и диабету

время публикации: 06 мая 2026 г., 17:08 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 17:20
Израильские ученые показали, как поджелудочная железа адаптируется к старению и диабету
Wikipedia.org. Фото: BruceBlaus. Blausen.com. "Medical gallery of Blausen Medical 2014". WikiJournal of Medicine 1

Ученые Еврейского университета совместно с американскими коллегами раскрыли механизм адаптации клеток поджелудочной железы. Открытие может помочь в разработке новых подходов к лечению диабета 2 типа.

С возрастом большинство людей сохраняют нормальный уровень сахара в крови, даже когда организм начинает хуже реагировать на инсулин. Новое исследование, опубликованное в Nature Metabolism, объясняет, как организму это удается. Оказалось, что клетки поджелудочной железы, производящие инсулин, постепенно перестраивают работу своих генов, чтобы справиться с растущей нагрузкой.

Группа под руководством доктора Даны Авраами-Цфати изучила молекулярные метки на ДНК бета-клеток поджелудочной железы. Эти метки – своего рода переключатели, управляющие активностью генов. Оказалось, что у здоровых людей эти переключатели в бета-клетках медленно и планомерно меняются на протяжении десятилетий, помогая поддерживать нормальную выработку инсулина.

При диабете 2 типа картина та же, но процесс сильно ускоряется: у пациентов, страдающих диабетом, изменения в бета-клетках выражены гораздо сильнее, чем у здоровых людей того же возраста. По всей видимости, клетки реагируют на хроническую перегрузку. Поначалу это помогает, но со временем ресурс адаптации истощается.

"Мы обнаружили, что старение поджелудочной железы – это не просто угасание, а процесс постоянной адаптации, – говорит доктор Авраами-Цфати. – Бета-клетки бегут настоящий марафон, чтобы удерживать уровень сахара стабильным. Они справляются с этим удивительно долго, но при диабете 2 типа марафон превращается в спринт".

Результаты помогают переосмыслить само представление о диабете 2 типа: болезнь – это не внезапный сбой, а постепенное истощение адаптивного ресурса клеток. Понимание этого механизма открывает новые возможности для терапий, которые не просто контролируют сахар в крови, а защищают сами клетки от преждевременного износа.

