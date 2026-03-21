Препараты от диабета могут предотвратить ухудшение тревожности и депрессии

Согласно исследованиям, лекарства от диабета могут помогать снижать риск ухудшения тревожности и депрессии. Сахарный диабет 2 типа затрагивает более 800 миллионов людей по всему миру, и у пациентов с этим заболеванием вероятность развития депрессии примерно в два раза выше, чем у остальных.

Агонисты рецепторов GLP-1, такие как семаглутид, широко применяются при диабете и ожирении. Хотя они доказали эффективность в снижении веса и контроле уровня сахара, их влияние на психическое состояние до конца не изучено. Международная группа ученых проанализировала медицинские данные почти 95 000 пациентов из Швеции, у которых были диагностированы депрессия или тревожные расстройства и которые принимали препараты от диабета в период с 2009 по 2022 год. В исследовании сравнивались периоды приема GLP-1-препаратов и других медикаментов с периодами их отсутствия. Оценка ухудшения психического состояния проводилась по таким показателям, как госпитализации в психиатрические учреждения, больничные по психическим причинам, случаи самоповреждения и суицидов. Также учитывались новые случаи депрессии и тревожных расстройств.

Результаты, опубликованные в журнале Lancet Psychiatry, показали, что семаглутид (действующее вещество препаратов Оземпик и Вегови) и лираглутид (Саксенда) связаны с меньшим риском ухудшения психического здоровья у людей с тревожностью и депрессией. Семаглутид снижал риск ухудшения состояния примерно на 42%, а лираглутид – на 18%. Другие препараты этой группы, такие как эксенатид и дулаглутид, подобных эффектов не показали. Использование семаглутида также ассоциировалось с уменьшением риска ухудшения депрессии на 44%, тревожности – на 38%, а расстройств, связанных с употреблением веществ, – на 47%. Авторы пришли к выводу, что при сочетании диабета, ожирения, депрессии и тревожности семаглутид, а в меньшей степени лираглутид, могут рассматриваться как потенциальные средства с двойным эффектом.

Также появилось отдельное исследование, согласно которому при приеме семаглутида до выявления беременности риск преждевременных родов увеличивался на 84%, а при приеме лираглутида – на 70%. Анализ данных почти 500 000 женщин из датских медицинских регистров показал, что 529 из них принимали эти препараты на момент наступления беременности. Установлено, что непреднамеренное воздействие GLP-1-препаратов на ранних сроках беременности связано с повышенным риском преждевременных родов (до 37 недель) при лечении диабета, но не наблюдается при их использовании для снижения веса. Прием семаглутида повышал абсолютный риск преждевременных родов примерно на 11%, а лираглутида – на 9%.