Исследование: резервистская служба способствует развитию предпринимательских навыков

Исследование, проведенное доктором Элираном Солодохой из Академического центра Переса и профессором Моси Розенбоймом из университета имени Бен-Гуриона, показало, что опыт резервистской службы является плодородной почвой для предпринимательства и инноваций.

Исследование опирается на теорию предпринимательской идентичности, согласно которой жизненный опыт формирует восприятие человеком себя в качестве потенциального предпринимателя.

До сих пор большинство исследований фокусировалось на "обычных" деловых контекстах — открытии малого бизнеса, опыте работы в хайтеке или влиянии семейного окружения. В текущем исследовании впервые был изучен контекст резервистской службы во время войны.

В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в Journal of Innovation & Entrepreneurship, ученые опросили 320 израильтян, из которых 77 были резервистами, мобилизованными после 7 октября 2023 года.

Анализ результатов опроса выявил четкую закономерность: чем больше резервисты подвергались стрессовым и опасным ситуациям, тем выше была их готовность идти на риск, а в гражданской жизни трансформировалась в более сильную склонность к предпринимательству.

По словам ученых, опыт экстремальных ситуаций меняет восприятие людьми неопределенности, риска и влияет на способность принимать быстрые решения.